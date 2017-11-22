İstanbullandın!

Sevilla'nın geri dönüşü, 2005 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 3-0'dan 3-3'e gelen Liverpool-Milan maçını anımsatırken, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "#Sevistanbul" ve "#İstanbulled (İstanbullamak)" hashtagi ile paylaşılan mesajlar hızla yayıldı.

İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Sevilla'nın ikinci yarıda iki golünü atarak maça ortak eden Wissam Ben Yedder, müsabakanın ardından paylaştığı mesajında, "Umarım Milan izlemiştir." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon Beşiktaş'ın Benfica karşısında 3-0 yenilgiden maçı 3-3'e getirmesi ve 2005'teki finalin ardından bu maçın da İstanbul'da oynanması nedeniyle "İstanbullamak" adlı yeni bir ifadenin sosyal medyada üretilmesi de ilgi çekti.

Maça ilişkin mesajlarda, 2005'teki karşılaşmada 3-0 geriye düşmelerine rağmen maçı beraberliğe taşıyarak penaltılarda kupaya uzandıklarını hatırlatan Liverpool taraftarları, tarihin tersinden tekerrür etmesi nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. İngiliz taraftarların bir kısmı, Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp için istifa kampanyası başlatırken, Sevilla taraftarları ise elde edilen beraberlik nedeniyle yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.