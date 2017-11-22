 Helal olsun sana Gardaş – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Helal olsun sana Gardaş

    Helal olsun sana Gardaş
    Şampiyonlar Ligi G grubu 5. karşılaşmasında sahasında Porto ile tarihi maçta karşı karşıya gelen Beşiktaş'a kardeş ülke Azerbaycan'dan çok özel bir destek geldi. 68 bin kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu, Kara Kartal'ın siyah-beyaz renkleriyle ışıklandırıldı ve transfer döneminde Beşiktaş'la özdeşleşen 'Come to' ifadesi 'Come to Beşiktaş' olarak yazılarak stattaki dev ekranlarda görseli döndürüldü.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:36
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