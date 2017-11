Helal olsun sana Gardaş

Şampiyonlar Ligi G grubu 5. karşılaşmasında sahasında Porto ile tarihi maçta karşı karşıya gelen Beşiktaş'a kardeş ülke Azerbaycan'dan çok özel bir destek geldi. 68 bin kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu, Kara Kartal'ın siyah-beyaz renkleriyle ışıklandırıldı ve transfer döneminde Beşiktaş'la özdeşleşen 'Come to' ifadesi 'Come to Beşiktaş' olarak yazılarak stattaki dev ekranlarda görseli döndürüldü.