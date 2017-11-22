Gecenin sürprizi Basel'den!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta A,B,C,D,E,F,G ve H Grupları'nda oynanan 16 karşılaşmayla sona erdi.
İşte Devler Ligi'nin 5. haftasında alınan sonuçlar:
A Grubu
CSKA Moskova (Rusya) - Benfica (Portekiz): 2-0
Basel (İsviçre) - Manchester United (İngiltere): 1-0
B Grubu
Anderlecht (Belçika) - Bayern Münih (Almanya): 1-2
Paris Saint-Germain (Fransa) - Celtic (İskoçya): 7-1
C Grubu
Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere): 0-4
Atletico Madrid (İspanya) - Roma (İtalya): 2-0
D Grubu
Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya): 0-0
Sporting Lizbon (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan): 3-1
E Grubu
Spartak Moskova (Rusya) - Maribor (Slovenya): 1-1
Sevilla (İspanya) - Liverpool (İngiltere): 3-3
F Grubu
Manchester City (İngiltere) - Feyenoord (Hollanda): 1-0
Napoli (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-0
G Grubu
Beşiktaş - Porto (Portekiz): 1-1
Monaco (Fransa) - Leipzig (Almanya): 1-4
H Grubu
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Madrid (İspanya): 0-6
Borussia Dortmund (Almanya) - Tottenham (İngiltere): 1-2
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:49
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Galatasaray elinden kaçırdı, United alıyor
Toplam 3
Yorum
Osman Özbek Dursun Özbek ve Cenk Ergün Hazretleri Genç Futbolculara değer verip alacak kadar "Cesur" Yöneticiler değiller. Semihi, Ardayı, Brumayı satın
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Galatasaray elinden kaçırdı, United alıyor
Toplam 3
Yorum
Osman Özbek Dursun Özbek ve Cenk Ergün Hazretleri Genç Futbolculara değer verip alacak kadar "Cesur" Yöneticiler değiller. Semihi, Ardayı, Brumayı satın
-
"G.Saray, Fransa'da görmediğim takdir ve sevgiyi verdi"
Toplam 2
Yorum
ali GS Seni seviyoruz
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