 Gecenin sürprizi Basel'den! – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Gecenin sürprizi Basel'den!

    Gecenin sürprizi Basel'den!

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta A,B,C,D,E,F,G ve H Grupları'nda oynanan 16 karşılaşmayla sona erdi.

    İşte Devler Ligi'nin 5. haftasında alınan sonuçlar:

    A Grubu

    CSKA Moskova (Rusya) - Benfica (Portekiz): 2-0

    Basel (İsviçre) - Manchester United (İngiltere): 1-0

    B Grubu

    Anderlecht (Belçika) - Bayern Münih (Almanya): 1-2

    Paris Saint-Germain (Fransa) - Celtic (İskoçya): 7-1

    C Grubu

    Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere): 0-4

    Atletico Madrid (İspanya) - Roma (İtalya): 2-0

    D Grubu

    Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya): 0-0

    Sporting Lizbon (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan): 3-1

    E Grubu

    Spartak Moskova (Rusya) - Maribor (Slovenya): 1-1

    Sevilla (İspanya) - Liverpool (İngiltere): 3-3

    F Grubu

    Manchester City (İngiltere) - Feyenoord (Hollanda): 1-0

    Napoli (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-0

    G Grubu

    Beşiktaş - Porto (Portekiz): 1-1

    Monaco (Fransa) - Leipzig (Almanya): 1-4

    H Grubu

    APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Madrid (İspanya): 0-6

    Borussia Dortmund (Almanya) - Tottenham (İngiltere): 1-2

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:49
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gecenin sürprizi Basel'den! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.