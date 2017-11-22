Barcelona garantiledi!
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken maçında Barcelona, deplasmanda Juventus'la 0-0 berabere kaldı.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:07
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Galatasaray elinden kaçırdı, United alıyor
Toplam 3
Yorum
Osman Özbek Dursun Özbek ve Cenk Ergün Hazretleri Genç Futbolculara değer verip alacak kadar "Cesur" Yöneticiler değiller. Semihi, Ardayı, Brumayı satın
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Galatasaray elinden kaçırdı, United alıyor
Toplam 3
Yorum
Osman Özbek Dursun Özbek ve Cenk Ergün Hazretleri Genç Futbolculara değer verip alacak kadar "Cesur" Yöneticiler değiller. Semihi, Ardayı, Brumayı satın
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"G.Saray, Fransa'da görmediğim takdir ve sevgiyi verdi"
Toplam 2
Yorum
ali GS Seni seviyoruz
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