Barcelona garantiledi!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken maçında Barcelona, deplasmanda Juventus'la 0-0 berabere kaldı.

Maçta daha etkili olan taraf Juventus olsa da ev sahibi ekip, özellikle Dybala ile yakaladığı fırsatları kullanamadı. Bu sonuçla 11 puana yükselen Barcelona, gruptan lider çıkmayı garantiledi. 8 puana yükselen Juventus ise 2. sırada yer aldı.