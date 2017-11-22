Atletico umudunu yitirmedi

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Atletico Madrid, sahasında Roma'yı 2-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın 69. dakikasında sahneye çıkan Griezmann, harika bir golle Atletico'yu 1-0 öne geçirdi. Maçın skorunu belirleyen gol ise 85'de Kevin Gameiro'dan geldi. Bu sonuçla 6 puana yükselen Atletico Madrid, 8 puanda kalan Roma'nın ardından 3. sırada yer aldı ve gruptan çıkma şansını son maça taşıdı. Öte yandan Roma'daki temsilcimiz Cengiz Ünder, maç kadrosunda yer almadı.