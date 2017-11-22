 Atletico umudunu yitirmedi – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Atletico umudunu yitirmedi

    Atletico umudunu yitirmedi

    Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Atletico Madrid, sahasında Roma'yı 2-0 mağlup etti.

    İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın 69. dakikasında sahneye çıkan Griezmann, harika bir golle Atletico'yu 1-0 öne geçirdi. Maçın skorunu belirleyen gol ise 85'de Kevin Gameiro'dan geldi. Bu sonuçla 6 puana yükselen Atletico Madrid, 8 puanda kalan Roma'nın ardından 3. sırada yer aldı ve gruptan çıkma şansını son maça taşıdı. Öte yandan Roma'daki temsilcimiz Cengiz Ünder, maç kadrosunda yer almadı.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:00
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