UEFA'dan Oğuz Sarvan'a görev
UEFA hakem gözlemcisi Oğuz Sarvan, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile İtalyan ekibi Roma arasında oynanacak maçta görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yarın oynanacak müsabakada Sarvan'a UEFA tarafından görev verildiği belirtildi. İspanya'nın başkenti Madrid'de Wanda Metropolitano Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:58
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Aslan mağlubiyete rağmen lider
Toplam 4
Yorum
gecmis olsun gs bundan sonra dagilir gider kolay kolay toparlayamaz büyük hezimet oldu, rakibinden 5 yiyene de sampiyonluk yakismaz zaten
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Çeyrek final oynarız
Toplam 13
Yorum
hahahhahaha cok komıksin guruba bak bi
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Çeyrek final oynarız
Toplam 13
Yorum
aziz yıldırım en büyük basarılar porto aboubakar brahimi telles fenerbahce taraftarı arkanda her zaman unutma bunu
UEFA'dan Oğuz Sarvan'a görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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