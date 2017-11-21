 UEFA'dan Oğuz Sarvan'a görev – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    'dan 'a görev

    UEFA'dan Oğuz Sarvan'a görev

    hakem gözlemcisi , Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile İtalyan ekibi Roma arasında oynanacak maçta görevlendirildi.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yarın oynanacak müsabakada Sarvan'a tarafından görev verildiği belirtildi. İspanya'nın başkenti Madrid'de Wanda Metropolitano Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:58
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