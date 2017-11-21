Son 4 maçta berabere

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son 4 resmi karşılaşmada galibiyet alamadı. Siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'de oynadığı 3 lig maçının yanı sıra 1 Şampiyonlar Ligi mücadelesinden beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'de Trabzon ile 2-2, Başakşehir ile 1-1, Akhisarspor'la da 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Devler Ligi'nde de Monaco ile de 1-1 berabere kaldı.