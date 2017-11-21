 Son 4 maçta berabere – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Son 4 maçta berabere

    Son 4 maçta berabere
    Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son 4 resmi karşılaşmada galibiyet alamadı. Siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'de oynadığı 3 lig maçının yanı sıra 1 Şampiyonlar Ligi mücadelesinden beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'de Trabzon ile 2-2, Başakşehir ile 1-1, Akhisarspor'la da 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Devler Ligi'nde de Monaco ile de 1-1 berabere kaldı.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:45
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