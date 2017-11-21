Real Madrid liderliği Tottenham'a kaptırdı!
Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma yapıldı. Beşiktaş ve Real Madrid, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Geçen sezonla beraber 2017'de 18 gole ulaşan Real Madridli Ronaldo, "Şampiyonlar Ligi'nde bir takvim yılında en fazla gol atan futbolcu" rekorunu kırdı
Beşiktaş, konuk ettiği Porto ile 1-1 berabere kalarak son maçlar öncesi G grubunu lider bitirmeyi garantiledi. Siyah-beyazlılar böylece tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
E grubunun zirvesini ilgilendiren Sevilla-Liverpool mücadelesi, büyük heyecana sahne oldu. Liverpool, Firmino'nun 2 ve 30, Mane'nin de 22. dakikada attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde gitti. Fakat ev sahibi Sevilla, Ben Yedder'in 51 ve 60, Pizarro'nun ise 90+3'üncü dakikadaki golleriyle maçı 3-3 berabere bitirmeyi başardı.
Rakip fileleri 2 kez sarsan Liverpool'un Brezilyalı oyuncusu Roberto Firmino, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 5 maçında 5 gole ulaşan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.
- Ronaldo rekor kırdı, Real Madrid turladı
APOEL deplasmanından 6-0 galip ayrılan Real Madrid, Tottenham'dan sonra H grubundan çıkmayı garantileyen diğer ekip oldu. Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, fileleri 2 kez havalandırarak bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 8'e çıkardı.
Geçen sezonla beraber 2017'de 18 gole ulaşan Ronaldo, "Şampiyonlar Ligi'nde bir takvim yılında en fazla gol atan futbolcu" rekorunu kırdı. Daha önceki rekor da 2015'te 16 gole imza atan Ronaldo'ya aitti.
Tottenham da Borussia Dortmund'u deplasmanda 2-1 yenerek H grubunda liderliğini ilan etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:
E Grubu:
Spartak Moskova (Rusya) - Maribor (Slovenya): 1-1
Sevilla (İspanya) - Liverpool (İngiltere): 3-3
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Liverpool
|5
|2
|3
|0
|16
|6
|10
|9
|Sevilla
|5
|2
|2
|1
|11
|11
|0
|8
|Spartak Moskva
|5
|1
|3
|1
|9
|6
|3
|6
|Maribor
|5
|0
|2
|3
|2
|15
|-13
|2
F Grubu:
Napoli (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-0
Manchester City (İngiltere) - Feyenoord (Hollanda): 1-0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Manchester City
|5
|5
|0
|0
|13
|3
|10
|15
|Shakhtar Donetsk
|5
|3
|0
|2
|7
|8
|-1
|9
|Napoli
|5
|2
|0
|3
|10
|9
|1
|6
|Feyenoord
|5
|0
|0
|5
|3
|13
|-10
|0
G Grubu:
Beşiktaş - Porto (Portekiz): 1-1
Monaco (Fransa) - Leipzig (Almanya): 1-4
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Beşiktaş
|5
|3
|2
|0
|9
|4
|5
|11
|Porto
|5
|2
|1
|2
|10
|8
|2
|7
|Leipzig
|5
|2
|1
|2
|9
|9
|0
|7
|Monaco
|5
|0
|2
|3
|4
|11
|-7
|2
H Grubu:
Borussia Dortmund (Almanya) - Tottenham (İngiltere): 1-2
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Madrid (İspanya): 0-6
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Tottenham
|5
|4
|1
|0
|12
|4
|8
|13
|Real Madrid
|5
|3
|1
|1
|14
|5
|9
|10
|Borussia Dortmund
|5
|0
|2
|3
|5
|10
|-5
|2
|APOEL
|5
|0
|2
|3
|2
|14
|-12
|2
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 01:12
-
İsyan çıktı!
Toplam 19
Yorum
Ugur GS'nin neresi BJK taraftarıyla dalga geçebilir? Ancak bestelerimizin sözlerini değiştirip söyleyebilirsiniz. Bir beste yapabilmişliğiniz yok
-
Erman Kunter gönderilecek
Toplam 3
Yorum
Aslan LISELI ITIFAKI ERMANHOCA BITMIS KIM GETIRDIYSE BIR ZAHMET ODA GITSIN TAKIM SU LISELI ANLAYISINDAN KURTULMALI TARAFTAR MACLARDA GÜCÜNÜ GÖSTER
-
‘Hedefimiz şampiyonluk’
Toplam 1
Yorum
Aslan FERNANDODAN VE MAICONDAN BIRER TANE DAHA LAZIM
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