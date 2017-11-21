Devler Ligi’nde 16 büyük kapışma

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları bugün ve yarın oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, bugün TSİ 20.00'de Vodafone Park'ta Porto'yu konuk edecek. Grubumuzdaki diğer maç ise saat 22.45'te Monaco ile Leipzig arasında oynanacak. Diğer maçların programı şöyle:



BUGÜN



20.00 S. Moskova - Maribor

20.00 BEŞİKTAŞ - Porto

22.45 Sevilla - Liverpool

22.45 Napoli - S. Donetsk

22.45 M. City - Feyenoord

22.45 Monaco - Leipzig

22.45 B. Dortmund - Tottenham

22.45 APOEL - R. Madrid

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YARIN



20.00 CSKA Moskova - Benfica

20.00 Karabağ - Chelsea

22.45 Basel - M. United

22.45 PSG - Celtic

22.45 Anderlecht - B. Münih

22.45 A. Madrid - Roma

22.45 S. Lizbon - Olympiakos

22.45 Juventus - Barcelona