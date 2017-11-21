Devler Ligi’nde 16 büyük kapışma
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları bugün ve yarın oynanacak.
BUGÜN
20.00 S. Moskova - Maribor
20.00 BEŞİKTAŞ - Porto
22.45 Sevilla - Liverpool
22.45 Napoli - S. Donetsk
22.45 M. City - Feyenoord
22.45 Monaco - Leipzig
22.45 B. Dortmund - Tottenham
22.45 APOEL - R. Madrid
?
YARIN
20.00 CSKA Moskova - Benfica
20.00 Karabağ - Chelsea
22.45 Basel - M. United
22.45 PSG - Celtic
22.45 Anderlecht - B. Münih
22.45 A. Madrid - Roma
22.45 S. Lizbon - Olympiakos
22.45 Juventus - Barcelona
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 00:44
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"İntiharı düşündüm"
Toplam 7
Yorum
fbli Bir fanatik FB li olarak söylüyorum bunu Vanpersie senin kılın edemez adamsın be.
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Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 22
Yorum
Ahmet 54 Ayhan Akman ile ugrasmayin adam gibi adamdir gorevinfen terfi etmelidir direkt takimin basina gecmesi gereken kisi Ayhan Akman dir.
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Cenk Ergün: "Başkanımız benden teknik heyetin uyarılmasını istedi"
Toplam 17
Yorum
aykut kocaman aykut kocaman fark suni diyince demekki bildiği bişe var diyip çamur atmayı biliyorsun..ligi burda bitireceğiz derken bildiğin bişeymi var.!
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