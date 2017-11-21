 Devler Ligi’nde 16 büyük kapışma – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Devler Ligi’nde 16 büyük kapışma

    Devler Ligi’nde 16 büyük kapışma

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları bugün ve yarın oynanacak.

    Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, bugün TSİ 20.00'de Vodafone Park'ta Porto'yu konuk edecek. Grubumuzdaki diğer maç ise saat 22.45'te Monaco ile Leipzig arasında oynanacak. Diğer maçların programı şöyle:

    BUGÜN

    20.00 S. Moskova - Maribor
    20.00 BEŞİKTAŞ - Porto
    22.45 Sevilla - Liverpool
    22.45 Napoli - S. Donetsk
    22.45 M. City - Feyenoord
    22.45 Monaco - Leipzig
    22.45 B. Dortmund - Tottenham
    22.45 APOEL - R. Madrid
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    YARIN

    20.00 CSKA Moskova - Benfica
    20.00 Karabağ - Chelsea
    22.45 Basel - M. United
    22.45 PSG - Celtic
    22.45 Anderlecht - B. Münih
    22.45 A. Madrid - Roma
    22.45 S. Lizbon - Olympiakos
    22.45 Juventus - Barcelona
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:44
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