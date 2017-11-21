‘Ben baskıyı severim’

Porto Teknik Direktör Conceiçao, son yılların en iyi Beşiktaş takımına karşı mücadele edeceklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş'ın zor ve kolay taraflarını tespit ettik, onların üzerine oynayacağız. Baskılı bir atmosfer bekliyoruz, bu beni motive ediyor, oyunu daha güzel hale getiriyor. Geçen sene Beşiktaş'ta oynayan Aboubakar da herkes gibi maça hazır" dedi.

