Avrupa’da 201. maç
Kara Kartal, Porto karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 41. mücadelesini yapacak. Siyah-beyazlılar 40 karşılaşmada rakiplerine 12 kez üstünlük kurdu. 8 maçta berabere kalan Beşiktaş, 20 karşılaşmada ise yenildi. Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 39 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 73 gol gördü.
Beşiktaş, teknik direktör Güneş yönetiminde de 23. karşılaşmasını Porto ile oynayacak. Siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetiminde oynadığı 22 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi aldı; 37 gol attı, 30 gol yedi. Beşiktaş, Güneş ile çıktığı 10 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Beşiktaş, Güneş'in göreve gelmesinin ardından iç sahadaki Avrupa maçlarında rakiplerine boyun eğmiyor. Siyah-beyazlılar son 11 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi; 5 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlı ekip. Evindeki son 19 karşılaşmada da sadece 1 kez mağlup olan Kartal; 31 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.
Mini yorum: Göbeğini kes Kartal! / Turgay DEMİR
Kartal, bugün en az bir puan aldığı taktirde gruptan çıkması kesinleşecek. Beşiktaş'ın mağlubiyeti halinde Monaco'nun Leipzig'ten puan almasını beklemek zorundayız. O maçta da işler istediğimiz şekilde gitmez ise iş Almanya'ya kalır ki, o zaman şu ana kadar topladığı 10 puana rağmen Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yürümesi hiç kolay olmaz. O nedenle, Babel'i, Cenk Tosun'u, Quaresma'sı, Talisca'sı, her kim oynarsa bugün neyi var, neyi yok sahaya koymalı, kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz, işimizi ele bırakmayalım.
Unutmayalım ki; el elin eşeğini türkü çığırarak arar!.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 00:57
-
"İntiharı düşündüm"
Toplam 7
Yorum
fbli Bir fanatik FB li olarak söylüyorum bunu Vanpersie senin kılın edemez adamsın be.
-
Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 22
Yorum
Ahmet 54 Ayhan Akman ile ugrasmayin adam gibi adamdir gorevinfen terfi etmelidir direkt takimin basina gecmesi gereken kisi Ayhan Akman dir.
-
Cenk Ergün: "Başkanımız benden teknik heyetin uyarılmasını istedi"
Toplam 17
Yorum
aykut kocaman aykut kocaman fark suni diyince demekki bildiği bişe var diyip çamur atmayı biliyorsun..ligi burda bitireceğiz derken bildiğin bişeymi var.!
Avrupa’da 201. maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.