Avrupa’da 201. maç

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 201. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 200 maçtan 76'sını kazandı, 81'ini yitirdi, 43'ünde de berabere kaldı. Avrupa arenasındaki 200 karşılaşmada rakip fileleri 261 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 284 gol gördü.



Kara Kartal, Porto karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 41. mücadelesini yapacak. Siyah-beyazlılar 40 karşılaşmada rakiplerine 12 kez üstünlük kurdu. 8 maçta berabere kalan Beşiktaş, 20 karşılaşmada ise yenildi. Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 39 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 73 gol gördü.



Beşiktaş, teknik direktör Güneş yönetiminde de 23. karşılaşmasını Porto ile oynayacak. Siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetiminde oynadığı 22 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi aldı; 37 gol attı, 30 gol yedi. Beşiktaş, Güneş ile çıktığı 10 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.



Beşiktaş, Güneş'in göreve gelmesinin ardından iç sahadaki Avrupa maçlarında rakiplerine boyun eğmiyor. Siyah-beyazlılar son 11 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi; 5 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlı ekip. Evindeki son 19 karşılaşmada da sadece 1 kez mağlup olan Kartal; 31 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.



Mini yorum: Göbeğini kes Kartal! / Turgay DEMİR

Kartal, bugün en az bir puan aldığı taktirde gruptan çıkması kesinleşecek. Beşiktaş'ın mağlubiyeti halinde Monaco'nun Leipzig'ten puan almasını beklemek zorundayız. O maçta da işler istediğimiz şekilde gitmez ise iş Almanya'ya kalır ki, o zaman şu ana kadar topladığı 10 puana rağmen Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yürümesi hiç kolay olmaz. O nedenle, Babel'i, Cenk Tosun'u, Quaresma'sı, Talisca'sı, her kim oynarsa bugün neyi var, neyi yok sahaya koymalı, kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz, işimizi ele bırakmayalım.

Unutmayalım ki; el elin eşeğini türkü çığırarak arar!.