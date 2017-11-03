Rekorlar haftası

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında birçok rekora da tanıklık ettik. M. City formasıyla 178 gole ulaşan Agüero, Eric Brook'u geçerek kulübün en golcü oyuncusu unvanını elde etti. PSG, lig tarihinde 4. maçlar sonunda en çok gol atan ve en iyi averaja sahip takım olurken, 3 gol kaydeden Kurzawa hat-trick yapan ilk savunmacı oldu.



Haftanın Hocası Pep Guardiola



Geçilmez Benfica'nın 18 yaşındaki file bekçisi Mile Svilar, Manchester United karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi maçında penaltı kurtaran en genç kaleci olmayı başardı



Seri sonu Daha önce Real Madrid'le oynadığı 5 maçta galip gelemeyen Tottenham, 3-1'lik zaferle rakibinin Şampiyonlar Ligi gruplarındaki 30 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.



Garanti PSG, M.City, B.Münih ve Tottenham'ın gruptan çıkmayı garantilediği ligde, B.Dortmund, A.Madrid ve Napoli gibi devler 5. maçlar öncesinde saf dışı kalmak üzere...



Haftanın TAKIMI Tottenham

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Sergiledikleri futbolla sonunda hak ettikleri yerdeler. Pochettino önderliğinde gruptan çıkmanın devamını da getireceklerdir.