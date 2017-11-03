Rekorlar haftası
Haftanın Hocası Pep Guardiola
Geçilmez Benfica'nın 18 yaşındaki file bekçisi Mile Svilar, Manchester United karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi maçında penaltı kurtaran en genç kaleci olmayı başardı
Seri sonu Daha önce Real Madrid'le oynadığı 5 maçta galip gelemeyen Tottenham, 3-1'lik zaferle rakibinin Şampiyonlar Ligi gruplarındaki 30 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
Garanti PSG, M.City, B.Münih ve Tottenham'ın gruptan çıkmayı garantilediği ligde, B.Dortmund, A.Madrid ve Napoli gibi devler 5. maçlar öncesinde saf dışı kalmak üzere...
Haftanın TAKIMI Tottenham
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Sergiledikleri futbolla sonunda hak ettikleri yerdeler. Pochettino önderliğinde gruptan çıkmanın devamını da getireceklerdir.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:12
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 4- Turk oyunculari kendilerini gelistirmek yerine gevsemeye baslarlar 5- Sonra hepimiz kaybederiz.
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 29
Yorum
TS Bu adam zaten cim bom'u kurtarmaktan baska bir sey yapmaz.
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 2- GS basarili oldukca yabanci siniri zorlanir ve kural getirilir. 3- Turk oyuncularin fiyati artar ve mecburen alinir
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