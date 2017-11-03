Çıkmamak imkansız

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde grubunda ‘10 puanla’ zirvede yer alırken, gruptan çıkma yolunda kapıyı sonuna kadar araladı

ŞAMPİYONLAR Ligi G Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, önceki akşam Monaco ile 1-1 berabere kalırken; Porto, Leipzig'i 2-1 mağlup etti ve grupta Beşiktaş 10 puanda lider, Porto 6 puanla 2. sırada, Leipzig 4 puanla 3'üncü, galibiyet alamayan Monaco ise 2 puanla grubun dibinde yer aldı. Kara Kartallar, kalan 2 maçında sadece '1 puan' alması durumunda bile 'kesinlikle' gruptan çıkacak. Beşiktaş, bu beraberliği 5. hafta maçında Porto karşısında alırsa, gruptan 'lider' çıkarak üst tur vizesini alacak. Monaco, 5. haftada Leipzig'e yenilmezse de Beşiktaş üst tur biletini alacak. Porto karşısında gelebilecek bir yenilgide ise son hafta Leipzig deplasmanındaki 1 puan, üst tur için yetecek.



KARA KARTALLAR GRUPTAN NASIL LiDER OLARAK ÇIKAR?



BEŞİKTAŞ'ın Porto karşısında alacağı bir beraberlik, liderliğin de garantilenmesi anlamına gelecek. Porto karşısındaki mağlubiyet durumunda ise, iş son haftaya kalacak. Beşiktaş, Leipzig'den en az 1 puan alırsa, Alman ekibi saf dışı kalacak; Beşiktaş liderlik için Porto'nun Monaco'ya puan kaybetmesini bekleyecek. Bu arada Beşiktaş, Porto maçından 1 puan alırsa; Monaco da Leipzig'den en az 1 puan alırsa; siyah-beyazlı temsilcimiz son maça kalmadan gruptan çıkmayı garantiler.



GRUPLARDA KALAN 2 MAÇINI KAYBETSE DE ÇIKAR!



BEŞİKTAŞ iki maçını da kaybederse; Porto ve Leipzig karşısında ikili averajda önde olması önemli. Porto'nun son hafta Monaco ile berabere kalması durumunda, Beşiktaş ve Porto'nun puanları 10 olacak. Leipzig, Monaco'yu mağlup ederse, üç takım da 10 puanda olacak ve iş üçlü averaja kalacak. Porto son hafta Monaco'yu mağlup ederse ve Leipzig Monaco'yu yenerse; Beşiktaş ve Leipzig arasındaki ikili averaj önemli olacak. Leipzig Monaco'ya puan kaybederse, Beşiktaş gruptan çıkmayı garantileyecek.



SON iKi MAÇINDA 'SIFIR' ÇEKSE DE LiDER OLABiLiR



PORTO son hafta Monaco'ya mağlup olursa, Beşiktaş'ın son hafta Leipzig'e ikili averajda üstünlük sağlaması, liderlik için yeterli. Porto, son hafta Monaco ile berabere kalırsa, Leipzig de Monaco'ya puan kaybetmişse, Beşiktaş ikili averajda üstünlük sağlayarak Porto'nun önünde lider çıkar. Leipzig 2'de 2 yaparsa ve Porto da son hafta Monaco ile berabere kalırsa, iş üçlü averaja kalacak ve burada önde olması durumunda da Beşiktaş 'lider' olarak tur anahtarını alacak.



LiDER ÇIKARSA MUHTEMEL RAKİPLER



BEŞİKTAŞ'ın lider olarak gruptan çıkması durumunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de belli olmaya başladı. Beşiktaş grup lideri olursa, öteki grupların ikincileri ile karşılaşacak.



Basel, CSKA Moskova Bayern Münih (Yüksek ihtimal) Chelsea (Yüksek ihtimal) Juventus (Yüksek ihtimal) Liverpool, Sevilla, S. Moskova Napoli (Yüksek ihtimal) Real Madrid (Yüksek ihtimal