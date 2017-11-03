Atatürk Olimpiyat Stadı dev finale aday
UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin ev sahipliğine, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun aday olduğunu duyurdu. İstanbul, Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapabilmek için Benfica'nın 'da Luz' stadıyla yarışacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline aday iki stattan biri olduğu açıklandı.
UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı ve Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Estadio da Luz'un (Işık Stadı) 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline aday oldukları duyuruldu.
2020 yılındaki UEFA organizasyonlarına aday olmak için başvuruların 22 Eylül'de alınmaya başlandığı ve başvuru tarihinin 31 Ekim'de sona erdiği ifade edildi.
Öte yandan, 2020 UEFA Avrupa Ligi finali için Polonya'nın Gdansk şehrinde bulunan Gdansk Arena ile Portekiz'in Porto şehrindeki Dragao Stadı yarışacak.
UEFA İcra Kurulunun, 2020 yılındaki bu organizasyonlara ev sahipliği yapacak statları, Haziran 2018'de açıklayacağı belirtildi.
Atatürk Olimpiyat Stadı, 2005 yılında Liverpool ile Milan arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:52
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
karakartal Merak ediyorum aday kadro listesini kim yazıpta Lucescunun eline tutuşturuyor. TFF'nin Lucescu ile anlaşması böylemi.
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
Reis Yahu arkadaş bıktık bu milli takım aralarından beş maç üst üste izleyemedik Fifa bu işe bir çözüm bulsun artık
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
milli takım bu kadroyu cıkaranın anasını sikim
Atatürk Olimpiyat Stadı dev finale aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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