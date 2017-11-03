Ada'da bozgun
Real Madrid, Tottenham’a konuk olduğu karşılaşmada 3-1’lik mağlubiyetle büyük şok yaşadı. Atletico karşısındaki Karabağ sürprize imza atarken, Roma da evinde ağırladığı Chelsea’yi 3-0’la sürklase etti
PSG ŞOV devam ediyor
Neymar'lı ve Mbappe'li kadrosuyla fırtınalar estiren PSG, 5-0'lık Anderlecht zaferiyle gövde gösterisini sürdürdü. Sarri yönetiminde etkili bir futbol ortaya koyan Napoli, Guardiola'lı Manchester City engelini aşmayı yine başaramadı. Sahasında İngiliz ekibine 4-2 mağlup olan mavi-beyazlılar, F Grubu'ndan çıkma şansını zora soktu.
CENK TOSUN KLASİĞİ
Monaco karşısında da ağları havalandırarak gol sayısını 4'e çıkaran Cenk Tosun, bu sezon 4 gol ve 1 asistlik performansıyla Ronaldo, Neymar ve Kane'in ardından ligde gole en fazla katkı yapan isim olarak dikkat çekti.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:09
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 4- Turk oyunculari kendilerini gelistirmek yerine gevsemeye baslarlar 5- Sonra hepimiz kaybederiz.
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 29
Yorum
TS Bu adam zaten cim bom'u kurtarmaktan baska bir sey yapmaz.
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 2- GS basarili oldukca yabanci siniri zorlanir ve kural getirilir. 3- Turk oyuncularin fiyati artar ve mecburen alinir
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