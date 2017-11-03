 Ada'da bozgun – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Ada'da bozgun

    Ada'da bozgun

    Real Madrid, Tottenham’a konuk olduğu karşılaşmada 3-1’lik mağlubiyetle büyük şok yaşadı. Atletico karşısındaki Karabağ sürprize imza atarken, Roma da evinde ağırladığı Chelsea’yi 3-0’la sürklase etti

    Beşiktaş'ın Monaco beraberliğiyle puanını 10'a yükselttiği 4. hafta maçları yine nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Sahasında Real Madrid'i konuk eden Tottenham, Dele Alli'nin 2 golle yıldızlaştığı maçtan 3-1'lik zaferle ayrıldı ve liderliğe yükseldi. İki yıldır oynadığı futbolla, İngilizlerin tabiriyle 'underrated' kalan yani hak ettiği değeri göremeyen Pochettino'nun öğrencileri bu sonuçla gruptan çıkmayı da garantiledi. H Grubu'nda istediği sonuçları elde edemeyen Dortmund, Apoel'i ağırladığı mücadelede aldığı 1-1'lik beraberlikle gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı. Geçtiğimiz hafta Atletico Madrid karşısında ilk puanını alan Karabağ, zorlu rakibiyle bu kez deplasmanda 1-1 berabere kalarak sürprize imza attı. İtalyan temsilcisi Roma ise Chelsea engelini 3-0'la geçerek C Grubu'nda zirveye oturdu.

    PSG ŞOV devam ediyor
    Neymar'lı ve Mbappe'li kadrosuyla fırtınalar estiren PSG, 5-0'lık Anderlecht zaferiyle gövde gösterisini sürdürdü. Sarri yönetiminde etkili bir futbol ortaya koyan Napoli, Guardiola'lı Manchester City engelini aşmayı yine başaramadı. Sahasında İngiliz ekibine 4-2 mağlup olan mavi-beyazlılar, F Grubu'ndan çıkma şansını zora soktu.

    CENK TOSUN KLASİĞİ
    Monaco karşısında da ağları havalandırarak gol sayısını 4'e çıkaran Cenk Tosun, bu sezon 4 gol ve 1 asistlik performansıyla Ronaldo, Neymar ve Kane'in ardından ligde gole en fazla katkı yapan isim olarak dikkat çekti.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:09
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