UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

G Grubu'nda lider Beşiktaş, konuk ettiği Monaco ile 1-1 berabere kalarak, puanını 10'a çıkardı. Grubun diğer maçında Porto, ağırladığı Leipzig'i 3-1 yenerek, 6 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği H Grubu maçında Tottenham, ağırladığı Real Madrid'i 3-1 yendi. Bu skorla Tottenham, bir üst tura çıkmayı garantiledi.

F Grubu'nda Manchester City, deplasmanda Napoli'yi 4-2 yenerek 4'te 4 yaptı. Bu sonuçla, puanını 12'ye çıkaran Manchester City, üst turu garantilerken, Napoli 3 puanda kaldı.

Öte yandan Manchester City'nin 3. golünü kaydeden Agüero, 178 gole ulaşarak kulüp tarihinin en skorer oyuncusu unvanını ele geçirdi.

Maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

E Grubu:

Liverpool (İngiltere) - Maribor (Slovenya): 3-0

Sevilla (İspanya) - Spartak Moskova (Rusya): 2-1

Takımlar O G B M A Y Av. P Liverpool 4 2 2 0 13 3 10 8 Sevilla 4 2 1 1 8 8 0 7 Spartak Moskova 4 1 2 1 8 5 3 5 Maribor 4 0 1 3 1 14 -13 1

F Grubu:

Napoli (İtalya) - Manchester City (İngiltere): 2-4

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda): 3-1

Takımlar O G B M A Y Av. P Manchester City 4 4 0 0 12 3 9 12 Shakhtar Donetsk 4 3 0 1 7 5 2 9 Napoli 4 1 0 3 7 9 -2 3 Feyenoord 4 0 0 4 3 12 -9 0

G Grubu:

Beşiktaş - Monaco (Fransa): 1-1

Porto (Portekiz) - Leipzig (Almanya): 3-1

Takımlar O G B M A Y Av. P Beşiktaş 4 3 1 0 8 3 5 10 Porto 4 2 0 2 9 7 2 6 Leipzig 4 1 1 2 5 8 -3 4 Monaco 4 0 2 2 3 7 -4 2

H Grubu:

Tottenham (İngiltere) - Real Madrid (İspanya): 3-1

Borussia Dortmund (Almanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1