Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Cüneyt Çakır'ın yönettiği Tottenham - Real Madrid maçında İngiliz ekibinin ilk golü öncesinde ofsayt itirazları yaşandı
Wembley'de oynanan maçta Tottenham, sansasyonel bir skorla karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçta Londra ekibinin gollerini Dele Alli (2), Eriksen atarken Real Madrid'in tek sayısını Cristiano Ronaldo kaydetti.
Bu sonuçla Tottenham 10 puanla lider konuma gelirken Real Madrid 7 puanda kaldı.CÜNEYT ÇAKIR'A BÜYÜK TEPKİ
Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçta, Tottenham'ın ilk golünde yan hakem Bahattin Duran ofsayt bayrağını kaldırmayınca Madrid cephesi öfkelendi.
Dele Alli'nin golünde ofsayt olduğunu düşünen Cristiano Ronaldo, devre arasında Cüneyt Çakır'a uzun süre tepki gösterdi.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:21
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