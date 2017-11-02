Porto bırakmadı
Leipzig’i evinde 3-1 mağlup eden Portekiz temsilcisi, rakibinin liderlik yürüyüşünü keserken gruptaki iddiasını da sürdürdü
Porto , G Grubu'nda dengeleri yeniden değiştirdi. Evindeki ikinci maçında Alman rakibini 3-1'le geçen Portekiz temsilcisi, hem rakibinin liderlik yürüşüne sekte vurdu, hem de gruptan çıkma yolunda yeniden iddialı duruma geldi. Herrera ile öne geçen Porto'ya Timo Werner ile karşılık veren Leipzig; Danilo Pereira ve Maxi Pereira'nın gollerine engel olamayınca sahadan puansız ayrıldı. Leipzig'in kazanmasıyla temsilcimiz Beşiktaş, gruptan çıkmayı garantileyecekti. Bu durumda 21 Kasım'daki Porto maçından 1 puan çıkarmak Beşiktaş'a yetecek.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:47
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