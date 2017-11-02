İşte Şenol Güneş farkı
Türkiye, Tudor ve Kocaman’ın defansif futbollarını konuşu-r ken dün Beşiktaş 90. dakikada 6 futbolcuyla gol kovaladı!..
ÖZELLİKLE ilk yarıda çok etkili bir futbol sergilemesine rağmen Monaco önünde 1-1'lik skorla yetinen Beşiktaş galibiyet için sonuna kadar savaştı.
Şenol Güneş'in öğrencileri, 1 puan kendilerine yetmesine rağmen 90. dakikada tam 6 kişiyle gol kovaladı.
-BEŞİKTAŞ maçın uzatma dakikalarında işte böyle 6 futbolcusuyla Monaco kalesine yüklendi...
Şenol Güneş'in öğrencileri, 1 puan kendilerine yetmesine rağmen 90. dakikada tam 6 kişiyle gol kovaladı.
-BEŞİKTAŞ maçın uzatma dakikalarında işte böyle 6 futbolcusuyla Monaco kalesine yüklendi...
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenk Tosun'un golüne böyle sevindi
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Karakartal Fikret Başkan sen adamın dibisin
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Ali Bu oyuncular yasli sakatlik normal yuksek tempoda gonul.tosic dehismasi lazim
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Beşiktaş, G.Saray'ı yakaladı; F.Bahçe'ye 1 kaldı
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Pehlivan Gs nin yari final oynadigini unutmayin ona yaklasmaya calisin...
İşte Şenol Güneş farkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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