 İşte Şenol Güneş farkı – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    İşte farkı

    İşte Şenol Güneş farkı

    Türkiye, Tudor ve Kocaman’ın defansif futbollarını konuşu-r ken dün Beşiktaş 90. dakikada 6 futbolcuyla gol kovaladı!..

    ÖZELLİKLE ilk yarıda çok etkili bir futbol sergilemesine rağmen Monaco önünde 1-1'lik skorla yetinen Beşiktaş galibiyet için sonuna kadar savaştı.
    'in öğrencileri, 1 puan kendilerine yetmesine rağmen 90. dakikada tam 6 kişiyle gol kovaladı.



    -BEŞİKTAŞ maçın uzatma dakikalarında işte böyle 6 futbolcusuyla Monaco kalesine yüklendi...
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:15
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