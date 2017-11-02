Çakır yönetti, Real dağıldı

H Grubu müadelesinde Tottenham'a konuk olan lider Real Madrid, rakibine 3-1 yenilerek koltuğu kaybetti. Wembley Stadı'nda oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta, Della Alli (2) ve Christian Eriksen'in gollerine Real, sadece Ronaldo ile karşılık verebildi. Savunma hatalarıyla yıkılan Real ilk yenilgisini aldı.