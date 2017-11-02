Beşiktaş gruptan çıktı mı? İşte puan durumu...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçında G Grubu'nda turnuvadaki tek temsilcimiz Beşiktaş, Vodafone Park'ta Monaco ile 1-1 berabere kaldı ve gruptaki ilk puan kaybını yaşadı. Şenol Güneş'in öğrencileri maçı kazanması halinde diğer maçlara bakmaksızın gruptan çıkmayı garantileyecekti. Siyah-Beyazlı taraftarların en çok merak ettiği soru, Beşiktaş gruptan çıktı mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda yer alan Beşiktaş, son 16 turuna kalmak için grubunu ilk iki sırada bitirmek zorunda.
İlk maçında Porto deplasmanında harika bir futbol ortaya koyan ve 3-1'lik galibiyet elde eden Beşiktaş, ikinci maçında RB Leipzig'i 2-0 yenerek grupta liderlik koltuğuna yerleşti. Kara Kartal, üçüncü maçında Monaco'yu deplasmanda 2-1 yenerek 3'te 3 yaptı ve ilk defa bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk defa gruplara üç galibiyetle başladı. Siyah-Beyazlı ekip dördüncü hafta karşılaşmasında ise Monaco ile 1-1 berabere kaldı ve Porto-RB Leipzig maçının skorunu beklemeye başladı.
Porto'dan beklediğimiz haber gelmedi
Beşiktaş'ın grubunda oynanan diğer maçta Porto, RB Leipzig'i 3-1 mağlup etti ve temsilcimizin tur vizesini garantilemesine izin vermedi.
Maça iyi başlayan Portekiz ekibi 13. dakikada Hector Herrera'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının başında oyuna dahil olan Timo Werner 48. dakikada attığı şık golle skora dengeyi getirdi. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde sahneye çıkan Danilo Pereira Porto'yu yeninden öne geçirdi. Uzatma anlarında Aboubakar'ın asistinde Maxi Pereira Leipzig'in fişini çekti.
Porto bu kritik galibiyetle puanı 6 yaptı ve 4 puanı bulunan Alman ekibinden 2. sırayı devraldı.
G Grubu puan durumu
1- Beşiktaş 10
2- Porto 6
3- RB Leipzig 4
4- Monaco 2
Porto maçında 1 puan yetecek
Leipzig'in Portekiz'den eli boş dönmesiyle gözler 5. hafta maçlarına çevrildi. G Grubu'nda 5. maçta Vodafone Park'ta Porto'yu konuk edecek olan siyah-beyazlılara bu maçta alacağı en az 1 puan bile grup liderliği için yeterli olacak.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 07:23
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Artık hocamız da kaliteli!
Toplam 1
Yorum
erol (Güzel orta geldi,gol yapalım)SIRA YÖNETİMDE,O DA KALİTELİ OLUNCA TAMAMDIR. GÜLE GÜLE USTA.
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Hatalarımı söyleyin
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Yorum
Emin Aykut hoca yeni bir elektronik alet cikmis. Seni (hocayi) analiz ediyor, nerde hata yapmissin gösteriyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenk Tosun'un golüne böyle sevindi
Toplam 2
Yorum
Bora Karakartal Bu şerefsizin stadimizda ne işi var. Birdaha gelmesin...
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