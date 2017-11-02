Beşiktaş gruptan çıktı mı? İşte puan durumu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda yer alan Beşiktaş, son 16 turuna kalmak için grubunu ilk iki sırada bitirmek zorunda.



İlk maçında Porto deplasmanında harika bir futbol ortaya koyan ve 3-1'lik galibiyet elde eden Beşiktaş, ikinci maçında RB Leipzig'i 2-0 yenerek grupta liderlik koltuğuna yerleşti. Kara Kartal, üçüncü maçında Monaco'yu deplasmanda 2-1 yenerek 3'te 3 yaptı ve ilk defa bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk defa gruplara üç galibiyetle başladı. Siyah-Beyazlı ekip dördüncü hafta karşılaşmasında ise Monaco ile 1-1 berabere kaldı ve Porto-RB Leipzig maçının skorunu beklemeye başladı.





Porto'dan beklediğimiz haber gelmedi

Beşiktaş'ın grubunda oynanan diğer maçta Porto, RB Leipzig'i 3-1 mağlup etti ve temsilcimizin tur vizesini garantilemesine izin vermedi.



Maça iyi başlayan Portekiz ekibi 13. dakikada Hector Herrera'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının başında oyuna dahil olan Timo Werner 48. dakikada attığı şık golle skora dengeyi getirdi. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde sahneye çıkan Danilo Pereira Porto'yu yeninden öne geçirdi. Uzatma anlarında Aboubakar'ın asistinde Maxi Pereira Leipzig'in fişini çekti.



Porto bu kritik galibiyetle puanı 6 yaptı ve 4 puanı bulunan Alman ekibinden 2. sırayı devraldı.



G Grubu puan durumu

1- Beşiktaş 10

2- Porto 6

3- RB Leipzig 4

4- Monaco 2

Porto maçında 1 puan yetecek

Leipzig'in Portekiz'den eli boş dönmesiyle gözler 5. hafta maçlarına çevrildi. G Grubu'nda 5. maçta Vodafone Park'ta Porto'yu konuk edecek olan siyah-beyazlılara bu maçta alacağı en az 1 puan bile grup liderliği için yeterli olacak.