UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.
G Grubu'nda lider Beşiktaş, konuk ettiği Monaco ile 1-1 berabere kalarak, puanını 10'a çıkardı. Grubun diğer maçında Porto, ağırladığı Leipzig'i 3-1 yenerek, 6 puanla ikinci sıraya yükseldi.
Cüneyt Çakır'ın yönettiği H Grubu maçında Tottenham, ağırladığı Real Madrid'i 3-1 yendi. Bu skorla Tottenham, bir üst tura çıkmayı garantiledi.
F Grubu'nda Manchester City, deplasmanda Napoli'yi 4-2 yenerek 4'te 4 yaptı. Bu sonuçla, puanını 12'ye çıkaran Manchester City, üst turu garantilerken, Napoli 3 puanda kaldı.
Öte yandan Manchester City'nin 3. golünü kaydeden Agüero, 178 gole ulaşarak kulüp tarihinin en skorer oyuncusu unvanını ele geçirdi.
Maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
E Grubu:
Liverpool (İngiltere) - Maribor (Slovenya): 3-0
Sevilla (İspanya) - Spartak Moskova (Rusya): 2-1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Liverpool
|4
|2
|2
|0
|13
|3
|10
|8
|Sevilla
|4
|2
|1
|1
|8
|8
|0
|7
|Spartak Moskova
|4
|1
|2
|1
|8
|5
|3
|5
|Maribor
|4
|0
|1
|3
|1
|14
|-13
|1
F Grubu:
Napoli (İtalya) - Manchester City (İngiltere): 2-4
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda): 3-1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Manchester City
|4
|4
|0
|0
|12
|3
|9
|12
|Shakhtar Donetsk
|4
|3
|0
|1
|7
|5
|2
|9
|Napoli
|4
|1
|0
|3
|7
|9
|-2
|3
|Feyenoord
|4
|0
|0
|4
|3
|12
|-9
|0
G Grubu:
Beşiktaş - Monaco (Fransa): 1-1
Porto (Portekiz) - Leipzig (Almanya): 3-1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Beşiktaş
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|5
|10
|Porto
|4
|2
|0
|2
|9
|7
|2
|6
|Leipzig
|4
|1
|1
|2
|5
|8
|-3
|4
|Monaco
|4
|0
|2
|2
|3
|7
|-4
|2
H Grubu:
Tottenham (İngiltere) - Real Madrid (İspanya): 3-1
Borussia Dortmund (Almanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Tottenham
|4
|3
|1
|0
|10
|3
|7
|10
|Real Madrid
|4
|2
|1
|1
|8
|5
|3
|7
|Borussia Dortmund
|4
|0
|2
|2
|4
|8
|-4
|2
|APOEL
|4
|0
|2
|2
|2
|8
|-6
|2
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:23
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Yönetim'den Tudor'a güven oyu
Toplam 14
Yorum
öğretici yönetimden böyle açıklamalar gelmeye başlarsa korksun esas teknik adamlar bu ülkede ! demek ki çanlar tudor için çalmaya başladı nihayet !
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
BEŞİKTAŞ maç sonu görüşelim gomishhh :) şaka şaka adam fransız gayet normal...
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
bjk smokie :) belki monoca lu değil ama adam ülke takımını destekliyo ? abartı olan ney ? :) :) :) :)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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