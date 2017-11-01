 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

    G Grubu'nda lider Beşiktaş, konuk ettiği Monaco ile 1-1 berabere kalarak, puanını 10'a çıkardı. Grubun diğer maçında Porto, ağırladığı Leipzig'i 3-1 yenerek, 6 puanla ikinci sıraya yükseldi.

    Cüneyt Çakır'ın yönettiği H Grubu maçında Tottenham, ağırladığı Real Madrid'i 3-1 yendi. Bu skorla Tottenham, bir üst tura çıkmayı garantiledi.

    F Grubu'nda Manchester City, deplasmanda Napoli'yi 4-2 yenerek 4'te 4 yaptı. Bu sonuçla, puanını 12'ye çıkaran Manchester City, üst turu garantilerken, Napoli 3 puanda kaldı.

    Öte yandan Manchester City'nin 3. golünü kaydeden Agüero, 178 gole ulaşarak kulüp tarihinin en skorer oyuncusu unvanını ele geçirdi.

    Maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

    E Grubu:

    Liverpool (İngiltere) - Maribor (Slovenya): 3-0

    Sevilla (İspanya) - Spartak Moskova (Rusya): 2-1

    Takımlar O G B M A Y Av. P
    Liverpool 4 2 2 0 13 3 10 8
    Sevilla 4 2 1 1 8 8 0 7
    Spartak Moskova 4 1 2 1 8 5 3 5
    Maribor 4 0 1 3 1 14 -13 1

    F Grubu:

    Napoli (İtalya) - Manchester City (İngiltere): 2-4

    Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda): 3-1

    Takımlar O G B M A Y Av. P
    Manchester City 4 4 0 0 12 3 9 12
    Shakhtar Donetsk 4 3 0 1 7 5 2 9
    Napoli 4 1 0 3 7 9 -2 3
    Feyenoord 4 0 0 4 3 12 -9 0

    G Grubu:

    Beşiktaş - Monaco (Fransa): 1-1

    Porto (Portekiz) - Leipzig (Almanya): 3-1

    Takımlar O G B M A Y Av. P
    Beşiktaş 4 3 1 0 8 3 5 10
    Porto 4 2 0 2 9 7 2 6
    Leipzig 4 1 1 2 5 8 -3 4
    Monaco 4 0 2 2 3 7 -4 2

    H Grubu:

    Tottenham (İngiltere) - Real Madrid (İspanya): 3-1

    Borussia Dortmund (Almanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

    Takımlar O G B M A Y Av. P
    Tottenham 4 3 1 0 10 3 7 10
    Real Madrid 4 2 1 1 8 5 3 7
    Borussia Dortmund 4 0 2 2 4 8 -4 2
    APOEL 4 0 2 2 2 8 -6 2

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:23
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