Pepe: Herkesin 10 puanı yok
Beşiktaş'ın dünyaca yıldızı Pepe, Monaco maçı sonrası açıkalama yaptı
Pepe, Monaco maçı sonrası şunları söyledi:
"İki maçta tamamen birbirinden farklı maçlar oldu. Bugün ilk amacımız kaybetmemekti. şimdi Porto-Leipzig maçına bakacağız. Bu maçın sonucuna göre stratejimizi belirleyeceğiz. Gerçek şu ki; Şampiyonlar Ligi'nde birçok takımın 10 puanı yok.
En önemlisi Türk Futbolunu temsil etmemiz. Türkiye ligi çok iyi bir mücadeleye sahne oluyor. Gruptan çıkabilirsek maç maç bakabiliriz. Bugün yanındaki bazı arkadaşlarımız değişti ama biz iyi bir ekibiz. Bütün takım arkadaşlarım formayı hak ediyor. En önemlisi başarılı olmamız"
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:24
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Yönetim'den Tudor'a güven oyu
Toplam 14
Yorum
öğretici yönetimden böyle açıklamalar gelmeye başlarsa korksun esas teknik adamlar bu ülkede ! demek ki çanlar tudor için çalmaya başladı nihayet !
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
BEŞİKTAŞ maç sonu görüşelim gomishhh :) şaka şaka adam fransız gayet normal...
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
bjk smokie :) belki monoca lu değil ama adam ülke takımını destekliyo ? abartı olan ney ? :) :) :) :)
Pepe: Herkesin 10 puanı yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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