Maç öncesi büyük kavga! 52 gözaltı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Shakhtar Donetsk - Feyenoord maçı öncesinde iki takım taraftarları birbirine girdi. Ukrayna Kharkiv'de yer alan "The Wall" isimli barda kavga eden 52 taraftar ifade vermek üzere karakola götürüldü.
Görgü tanıklarının dediklerine göre Ukraynalı taraftarlar mekana toplu bir şekikde gelerek, "Hollanda'ya geri dönün" diye bağırdıkları ifade edildi. Barın 4 camının taraftarlarca kırıldığı belirtildi.
Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Shakhtar Donetsk takımının 6 puanı bulunuyor.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:18
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 11
Yorum
ua5454 alemsiniz 32 yasına kadar fransız burada yürü bjk mi diyecek. allah kör etmesin
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50 milyon €'ya uçuş
Toplam 12
Yorum
Kafkas Kartalı GFB seni komedyen olman içinmi tutmuşlar;) ama espri yeteneğin yerlerde sen mesleği değiştir iyisimi
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Kontrollü oyun, kontrolsüz defans
Toplam 4
Yorum
Sarıkanarya volkan NE ŞAMPİYONLUGU AYKUT VERDİGİ CAZLA GÜNDEMDE KALIYORGECEN ŞUBATTAN BERİ GELECGİN BELLİ BAŞARISIZSIN AYKUT
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