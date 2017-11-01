 Maç öncesi büyük kavga! 52 gözaltı... – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Maç öncesi büyük kavga! 52 gözaltı...

    Maç öncesi büyük kavga! 52 gözaltı...

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Shakhtar Donetsk - Feyenoord maçı öncesinde iki takım taraftarları birbirine girdi. Ukrayna Kharkiv'de yer alan "The Wall" isimli barda kavga eden 52 taraftar ifade vermek üzere karakola götürüldü.

    Görgü tanıklarının dediklerine göre Ukraynalı taraftarlar mekana toplu bir şekikde gelerek, "Hollanda'ya geri dönün" diye bağırdıkları ifade edildi. Barın 4 camının taraftarlarca kırıldığı belirtildi.

    Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Shakhtar Donetsk takımının 6 puanı bulunuyor.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:18
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Maç öncesi büyük kavga! 52 gözaltı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.