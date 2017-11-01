Maç öncesi büyük kavga! 52 gözaltı...

Görgü tanıklarının dediklerine göre Ukraynalı taraftarlar mekana toplu bir şekikde gelerek, "Hollanda'ya geri dönün" diye bağırdıkları ifade edildi. Barın 4 camının taraftarlarca kırıldığı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Shakhtar Donetsk takımının 6 puanı bulunuyor.