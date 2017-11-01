 Güneş'in Monaco tahmini tuttu – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Güneş'in Monaco tahmini tuttu

    Güneş'in Monaco tahmini tuttu

    Beşiktaş Teknik Direktörü 'in Monaco'nun kadrosu hakkında yaptığı tahmin tuttu. Monaco, Bordeaux maçının 11'iyle sahaya çıktı.

    Beşiktaş Teknik Direktörü , dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlamış ve Monaco maçıyla ilgili tahminini söylemişti. Güneş, Fransız ekibinin bu maçta Bordeaux maçının kadrosunu koruyacağını düşündüğünü sözlerine eklemişti. Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Bordeaux karşısında 2-0 kazanan kadronun aynısını sahaya sürdü.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:31
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