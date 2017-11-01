Güneş'in Monaco tahmini tuttu
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Monaco'nun kadrosu hakkında yaptığı tahmin tuttu. Monaco, Bordeaux maçının 11'iyle sahaya çıktı.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:31
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Yönetim'den Tudor'a güven oyu
Toplam 14
Yorum
öğretici yönetimden böyle açıklamalar gelmeye başlarsa korksun esas teknik adamlar bu ülkede ! demek ki çanlar tudor için çalmaya başladı nihayet !
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
BEŞİKTAŞ maç sonu görüşelim gomishhh :) şaka şaka adam fransız gayet normal...
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
bjk smokie :) belki monoca lu değil ama adam ülke takımını destekliyo ? abartı olan ney ? :) :) :) :)
Güneş'in Monaco tahmini tuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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