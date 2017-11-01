Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenk Tosun'un golüne böyle sevindi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaştığı maçı tribünde izledi.
Vodafone Park'taki mücadeleyi tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, stada gelişinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyesi Umut Güner karşıladı.
Beşiktaş'ın Monaco ile UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4'üncü haftada oynadığı maçı Cumhurbaşkanı Erdoğan da izledi.Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan locadan takip etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşık Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Ethem Sancak ile birlikte izledi.
"ÇOK İYİ OLDU"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yorumda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenk Tosun'un gol atmasından sonra "Çok iyi oldu. Beşiktaş daha çok pozisyona girdi" dedi.
TOSUN PAŞA MÜZİĞİ İLE KUTLAMA
Beşiktaş'ın Monaco karşısında Cenk Tosun ile bulduğu golden sonra protokol tribününde büyük sevinç yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, stadyumda çalan Tosun Paşa müziğine tempo tutarak golü kutladı.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:56
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Yönetim'den Tudor'a güven oyu
Toplam 14
Yorum
öğretici yönetimden böyle açıklamalar gelmeye başlarsa korksun esas teknik adamlar bu ülkede ! demek ki çanlar tudor için çalmaya başladı nihayet !
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
BEŞİKTAŞ maç sonu görüşelim gomishhh :) şaka şaka adam fransız gayet normal...
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
bjk smokie :) belki monoca lu değil ama adam ülke takımını destekliyo ? abartı olan ney ? :) :) :) :)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenk Tosun'un golüne böyle sevindi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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