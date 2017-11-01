 Chelsea savunması alay konusu oldu! – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Chelsea savunması alay konusu oldu!

    Chelsea savunması alay konusu oldu!

    Chelsea'nin Roma'ya deplasmanda 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından İngiliz ekibinin savunması sosyal medyada alay konusu oldu. Güçlü savunmasıyla bilinen Chelsea'nin savunmacıları Roma karşısında zor anlar yaşarken İtalyan ekibinin golcüsü Dzeko'nun Chelsea savunmasını peşine taktığı pozisyon geceye damga vurdu.

    UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Roma'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan Chelsea'de bütün sıkıntılar yetmezmiş gibi bir de takımın en güçlü yanı olan savunma hattı, İtalya'da çöktü.

    Maça damgasını vuran pozisyon ise yenilen üç golden biri değil, Roma'nın Perotti'yle değerlendiremediği bir pozisyonda Chelsea savunmasının Dzeko karşısında çaresiz kalmasıydı.



    Geçen sezon'un 6. haftasında Arsenal'a deplasmanda 3-0 yenilen Chelsea'de Conte o gün hatasından ders almış ve dizilişini 3-4-3'e çevirerek muhteşem bir seri yakalamıştı. Mourinho günlerinden bu yana sağlam savunmasıyla ünlenen Chelsea'nin Rudiger, David Luiz ve Azpilicueta'dan oluşan savunma üçlüsü kontratakta hep birlikte Dzeko'nun peşine takıldı. "Üçlü olsun güçlü olsun" düşüncesiyle yola çıkan savunma hattının gözden kaçırdığı detay ise dış kulvardan bindiren Perotti'ydi!

    Dzeko basit bir dönüşle üç oyuncuyu da oyundan düşürdü ancak Perotti, Dzeko'nun pasında kaleyi bulamadı. Ortaya çıkan görüntü ise sosyal medyada gündeme oturdu.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:42
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