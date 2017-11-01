Cenk Tosun: Beraberliğe üzüldük
Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.
"Ben golleri tek atmıyorum, 11 kişi sahadayız. Beraber atıyoruz golü. Şampiyonlar Ligi'nin üstü yok. Burada 4 gol attıysam, ne mutlu bana. Doğru tercihleri yapsaydık, 2-1 değil, 3-1 bile kazanırdık. Ama çok yoğun bir tempoda oynuyoruz, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gruptan lider çıkmak istiyoruz.
"Oktay ağabeyi geçmek için elimden geleni yapacağım, zaten çok fazla bir fark kalmadı. Beraberliğe üzülüyorsak, ne duruma geldiğimiz ortadadır"
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:04
-
Yönetim'den Tudor'a güven oyu
Toplam 14
Yorum
öğretici yönetimden böyle açıklamalar gelmeye başlarsa korksun esas teknik adamlar bu ülkede ! demek ki çanlar tudor için çalmaya başladı nihayet !
-
''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
BEŞİKTAŞ maç sonu görüşelim gomishhh :) şaka şaka adam fransız gayet normal...
-
''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
bjk smokie :) belki monoca lu değil ama adam ülke takımını destekliyo ? abartı olan ney ? :) :) :) :)
Cenk Tosun: Beraberliğe üzüldük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.