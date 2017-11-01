 Cenk Tosun: Beraberliğe üzüldük – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Cenk Tosun: Beraberliğe üzüldük

    Cenk Tosun: Beraberliğe üzüldük

    Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

    Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

    "Ben golleri tek atmıyorum, 11 kişi sahadayız. Beraber atıyoruz golü. Şampiyonlar Ligi'nin üstü yok. Burada 4 gol attıysam, ne mutlu bana. Doğru tercihleri yapsaydık, 2-1 değil, 3-1 bile kazanırdık. Ama çok yoğun bir tempoda oynuyoruz, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gruptan lider çıkmak istiyoruz.

    "Oktay ağabeyi geçmek için elimden geleni yapacağım, zaten çok fazla bir fark kalmadı. Beraberliğe üzülüyorsak, ne duruma geldiğimiz ortadadır"

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:04
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