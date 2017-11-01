 Caner Erkin tribünde – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Caner Erkin tribünde

    Caner Erkin tribünde

    Beşiktaş'ta Monaco maçının kadrosuna alınmayan Caner Erkin, Şampiyonlar Ligi mücadelesini tribünden takip etti.

    Medipol Başakşehir maçında yaptığı hareketten dolayı 6 maç ceza alan Caner Erkin'i Teknik Direktör Şenol Güneş, Monaco maçının kadrosuna almayacağını açıklamıştı. Güneş'in açıklamasının ardından dünkü antrenmanda yer almayan Caner Erkin'in kadro dışı bırakıldığı iddiaları ortaya atılmış, ancak Erkin'in, Teknik Direktör Şenol Güneş'ten izin aldığı ortaya çıkmıştı. Monaco karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Caner Erkin, mücadeleyi izlemek için Vodafone Park'a geldi ve takım arkadaşlarına tribünden destek verdi.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:20
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