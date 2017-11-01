Beşiktaş'ın yıldızı sakatlandı
Beşiktaş'ta 74. dakikada sakatlanan Tolgay Arslan, yerini Mitrovic'e bıraktı.
Siyah-beyazlılar'ın Monaco karşısındaki etkili ismi Tolgay Arslan, geçirdiği sakatlık sonrası bitime 15 dakika kala oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Beşiktaş'ın kazandığı penaltı golünde pozisyonun hazırlayıcısı olan 27 yaşındaki yıldız, son bölümde yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı.
TALISCA TERCİH EDİLMEDİ
Beşiktaş'ta ilk oyuncu değişiklik hakkını Tosic'i çıkartıp Medel'i oyuna alarak kullanan teknik direktör Şenol Güneş, Tolgay'ın sakatlığı sonrasında kulübede bulunan Talisca'yı tercih etmedi.
Tecrübeli teknik adam Tolgay'ın yerine Hırvat stoper Mitrovic'i sahaya sürdü.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:11
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Yönetim'den Tudor'a güven oyu
Toplam 14
Yorum
öğretici yönetimden böyle açıklamalar gelmeye başlarsa korksun esas teknik adamlar bu ülkede ! demek ki çanlar tudor için çalmaya başladı nihayet !
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
BEŞİKTAŞ maç sonu görüşelim gomishhh :) şaka şaka adam fransız gayet normal...
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
bjk smokie :) belki monoca lu değil ama adam ülke takımını destekliyo ? abartı olan ney ? :) :) :) :)
Beşiktaş'ın yıldızı sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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