 Beşiktaş'ın yıldızı sakatlandı – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    'ın yıldızı sakatlandı

    Beşiktaş'ın yıldızı sakatlandı

    'ta 74. dakikada sakatlanan , yerini Mitrovic'e bıraktı.

    Siyah-beyazlılar'ın Monaco karşısındaki etkili ismi , geçirdiği sakatlık sonrası bitime 15 dakika kala oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    'ın kazandığı penaltı golünde pozisyonun hazırlayıcısı olan 27 yaşındaki yıldız, son bölümde yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı.

    TALISCA TERCİH EDİLMEDİ
    Beşiktaş'ta ilk oyuncu değişiklik hakkını Tosic'i çıkartıp Medel'i oyuna alarak kullanan teknik direktör Şenol Güneş, Tolgay'ın sakatlığı sonrasında kulübede bulunan Talisca'yı tercih etmedi.

    Tecrübeli teknik adam Tolgay'ın yerine Hırvat stoper Mitrovic'i sahaya sürdü.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:11
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