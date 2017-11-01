Beşiktaş tur kapısını araladı!

Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ilk 3 maçını kazanarak tarihi bir başlangıca imza atan Beşiktaş, 4. haftada konuk ettiği Monaco karşısında geriye düştüğü mücadeleden beraberlikle ayrıldı ve gruptan çıkma yolunda bir adım daha attı.

Lider Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında Fransız temsilcisi Monaco'yu konuk etti.

Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadele 1-1 sona erdi. 45+1. dakikada Lopes ile öne geçen Monaco'ya temsilcimiz Beşiktaş, 54. dakikada Cenk Tosun ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından lider Beşiktaş puanını 10'a çıkarırken Monaco ise 2 puanla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Beşiktaş'ın Porto'nun Leipzig'e kaybetmesi halinde gruptan çıkması kesinleşecek ve tarih yazacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş ile Monaco arasında oynanan maçın ilk yarısı, Fransız ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

2. dakikada Quaresma'nın ortasında Tosic ile beraber topa yükselen Jorge, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

15. dakikada Monaco gole yaklaştı. Lemar'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Tielemans topa kafayı vurdu. Kaleci Fabricio, meşin yuvarlağı çeldi, savunma daha sonra tehlikeyi önledi.

38. dakikada Jovetic'in soldan ortasında Marcos Lopes topa ayak koydu. Kaleci Fabricio'yu geçen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

40. dakikada sağdan ceza sahasına giren Quaresma, meşin yuvarlağa ayağının dışıyla vurdu. Kaleci Subasic, topu kontrol etti.

44. dakikada sağdan ceza sahasına giren Gökhan Gönül'ün sert vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

45+1. dakikada Monaco golü buldu. Adriano'nun hatalı pası sonrası topla buluşan Marcos Lopes, ceza sahası dışından meşin yuvarlağa sert vurdu. Top filelerle buluştu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Monaco'nun 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

PENALTI KAZANIYORUZ

54. dakikada temsilcimiz Beşiktaş penaltı kazandı. Tolgay'ın ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ricardo Quaresma rakibi Jorge Marco'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve hakem Paolo Tagliavento penaltı noktasını gösterdi.

CENK TOSUN AFFETMEDİ

Cenk Tosun penaltı vuruşunda topu sol üst köşeden filelerle buluşturarak skoru 1-1'e getirdi.

QUARESMA BOŞ KALEYE KAÇIRDI

64. dakikada gole çok yaklaştık! Oğuzhan Özyakup'un ara pası ile Ryan Babel sol çaprazda topla buluşuyor. Kaleciden sıyrılan Ryan Babel savunma oyuncusundan hemen önce pasını ceza yayı sağ tarafında bulunan Ricardo Quaresma'a gönderdi. Ricardo Quaresma boş kaleye vuruşunu yaptı ancak top kalenin hemen üzerinden dışarı gitti.

Q7'DEN 5'E 3 POZİSYONDA KÖTÜ TERCİH

90. dakikada hızlı gelişen atağımızda sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ricardo Quaresma yerden vuruşunu yaptı ancak top savunmadan sekerek kalenin sağ tarafından dışarıya gitti.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Monaco ile yaptığı maçta siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, son resmi karşılaşmanın kadrosuna göre tek değişikliğe gitti.

Güneş, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenen kadroda bulunan Anderson Talisca'ya tarihi karşılaşmada yedekler arasında yer verdi. Beşiktaş'ta Talisca'nın yerine ilk 11'de Tolgay Arslan şans buldu.

Siyah-beyazlı ekipte Talisca'nın yokluğunda orta saha kurgusunda ufak bir değişiklik oldu. Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde Atiba Hutchinson ile savunmaya dönük oynayan Oğuzhan Özyakup, Monaco maçında hücuma destek verecek şekilde görev yaptı.

Monaco karşısında ilk 11'de şans bulan Tolgay Arslan ise her zaman olduğu gibi savunmanın önünde oynadı.

- Caner, Mustafa ve Orkan yok

Beşiktaş'ta Caner Erkin, Mustafa Pektemek ve Orkan Çınar, Monaco maçında kadroda bulunmadı.

Güneş, Medipol Başakşehir maçındaki hareketi sonrası 6 maç men cezası alan Caner'in yanı sıra fazla oynatmadığı Mustafa Pektemek ile Orkan Çınar'ı kadroda tercih etmedi.

Caner, karşılaşmayı tribünden izledi.

Bu arada mücadeleyi geçen sezon Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan ve şu anda Göztepe'nin teknik direktörlüğünde bulunan Tamer Tuna ile Bursaspor çalıştırıcısı Paul Le Guen de izleyenler arasında yer aldı.

- Avrupa'da 200. maç

Beşiktaş, Monaco mücadelesiyle Avrupa kupalarında 200. maçını oynayarak ikinci kez "Dalya" dedi.

Monaco karşılaşması öncesinde Avrupa'da 199 müsabakaya çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların 76'sını kazandı. 81 karşılaşmadan mağlup ayrılan Beşiktaş, 42'sinde de berabere kaldı.

Avrupa kupalarındaki 199 karşılaşmada rakip fileleri 260 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 283 gol gördü.

- İç sahada 100. maç

Siyah-beyazlı ekip, ayrıca Avrupa kupalarında 100. iç saha maçını Monaco'ya karşı oynadı.

Avrupa'da rakiplerini daha önce 99 kez konuk eden Beşiktaş, 52 kez kazandı. İç sahada rakipleriyle 23 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 24 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Evindeki maçlarda rakip fileleri 148 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 98 gol gördü.

- Taraftardan büyük destek

Beşiktaşlı taraftarlar, kazanması halinde tarihinde ilk kez gruptan çıkacak takımlarına Monaco karşısında büyük destek verdi.

Siyah-beyazlılar, stadı tamamen doldurdu.

Karşılaşma öncesi oyuncuları tek tek tribüne çağıran taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyet golünü atan ve Monaco maçında yedek soyunan Alvaro Negredo'ya da sevgi gösterisinde bulundu.

- Monaco'da 3 değişiklik

Şampiyonlar Ligi'nde son umutlarını kullanmak üzere Beşiktaş'ın karşısına çıkan Monaco'da teknik direktör Leonardo Jardim, Fransa'daki mücadeleye göre 3 değişiklik yaptı.

Fransa ekibinde sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Djibril Sidibe, İstanbul'a getirilmedi. Beşiktaş ile iç sahada oynanan maçta ilk 11'de şans bulan Almamy Toure ise yedekler arasında bulundu.

Monaco'da bu 3 oyuncunun yerine Jorge, Marcos Lopes ve Andrea Raggi, ilk 11'de görev aldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Paolo Tagliavento, Alessandro Giallatini, Filippo Meli (İtalya)

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Babel, Cenk Tosun

Monaco: Subasic, Raggi, Jemerson, Glik, Jorge, Joao Moutinho, Fabinho, Tielemans, Lemar (Dk. 26 Jovetic), Keita Balde, Marcos Lopes

Gol: Dk. 45+1 Marcos Lopes (Monaco)

Sarı kartlar: Dk. 25 Tolgay Arslan (Beşiktaş), Dk. 27 Marcos Lopes (Monaco)