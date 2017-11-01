Beşiktaş - Monaco maçında skandal karar

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 4. maçında Monaco'yu konuk etti. Mücadelenin 43. dakikasında Beşiktaş atağında Quaresma'nın pasında Cenk Tosun kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yıldız oyuncunun pasında Babel topu ağlara gönderdi ancak hakem pozisyonda Cenk'in ofsayt olduğuna hükmetti.



Pozisyonun tekrar gösteriminde Cenk Tosun'un ofsayt olmadığı görüldü ve Beşiktaş'ın golü deyim yerindeyse güme gitti.



