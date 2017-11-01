 Beşiktaş - Monaco maçında skandal karar – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş - Monaco maçında skandal karar

    Beşiktaş - Monaco maçında skandal karar

    Beşiktaş'ın Monaco'yu ağırladığı maçta hakem Paolo Tagliavento skandal bir karar imza attı

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 4. maçında Monaco'yu konuk etti. Mücadelenin 43. dakikasında Beşiktaş atağında Quaresma'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yıldız oyuncunun pasında Babel topu ağlara gönderdi ancak hakem pozisyonda Cenk'in ofsayt olduğuna hükmetti.

    Pozisyonun tekrar gösteriminde 'un ofsayt olmadığı görüldü ve Beşiktaş'ın golü deyim yerindeyse güme gitti.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:55
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