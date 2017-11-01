Beşiktaş - Monaco maçında skandal karar
Beşiktaş'ın Monaco'yu ağırladığı maçta hakem Paolo Tagliavento skandal bir karar imza attı
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 4. maçında Monaco'yu konuk etti. Mücadelenin 43. dakikasında Beşiktaş atağında Quaresma'nın pasında Cenk Tosun kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yıldız oyuncunun pasında Babel topu ağlara gönderdi ancak hakem pozisyonda Cenk'in ofsayt olduğuna hükmetti.
Pozisyonun tekrar gösteriminde Cenk Tosun'un ofsayt olmadığı görüldü ve Beşiktaş'ın golü deyim yerindeyse güme gitti.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:55
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Yönetim'den Tudor'a güven oyu
Toplam 14
Yorum
öğretici yönetimden böyle açıklamalar gelmeye başlarsa korksun esas teknik adamlar bu ülkede ! demek ki çanlar tudor için çalmaya başladı nihayet !
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
BEŞİKTAŞ maç sonu görüşelim gomishhh :) şaka şaka adam fransız gayet normal...
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
bjk smokie :) belki monoca lu değil ama adam ülke takımını destekliyo ? abartı olan ney ? :) :) :) :)
Beşiktaş - Monaco maçında skandal karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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