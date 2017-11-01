Beşiktaş, G.Saray'ı yakaladı; F.Bahçe'ye 1 kaldı

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarının başında beraberliği sağladı. Son dakikalarda rakibinin baskısı karşısında savunmada kalan Beşiktaş, ani geliştirdiği ataklarda yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

Uzatma dakikaları büyük heyecana sahne olan karşılaşma, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Grupta namağlup şekilde yoluna devam eden ve puanını 10'a çıkaran siyah-beyazlı ekip, liderliğini sürdürdü. Monaco ise 2 puana ulaştı.

- İlk kez puan yitirdi

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ilk puan kaybını yaşadı.

G Grubu'ndaki ilk 3 maçını kazanan siyah-beyazlılar, 4. maçtan beraberlikle ayrıldı.

- Galibiyet serisi bitti

Monaco beraberliğiyle siyah-beyazlı ekibin Avrupa'daki galibiyet serisi sonlandı.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon'u 2-1 yenen ve 2017-2018'de Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Porto'yu 3-1, Leipzig'i 2-0 ve Monaco'yu 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın serisini Fransa ekibi bitirdi.

- Puanları artırıyor

Şampiyonlar Ligi'nde 7. kez mücadele eden ve en yüksek puanına bu sezon ulaşan Beşiktaş, bu alandaki rekorunu geliştirmeyi sürdürdü.

Beşiktaş, puan rekorunu 10'a yükseltti.

- Galatasaray'ı yakaladı

Siyah-beyazlı ekip, 10 puana ulaşarak Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı yakaladı.

Beşiktaş, 2001-2002 ve 2012-2013'te Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 10'ar puan alan Galatasaray ile aynı başarıyı yakaladı.

Siyah-beyazlı takım, 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde topladığı 11 puanla Türk takımları adına rekoru elinde bulunduran Fenerbahçe'ye de biraz daha yaklaştı.

- Çifte "Dalya"da kazanamadı

Monaco maçıyla Avrupa kupalarında iki kategoride "Dalya" diyen Beşiktaş, tarihinin önemli günlerinden birinde galibiyete ulaşamadı.

Avrupa'da 200. karşılaşmasına çıkan siyah-beyazlı ekip, beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 200 karşılaşmanın 76'sını kazandı, 81'ini yitirdi. Siyah-beyazlı ekip, Monaco karşılaşmasıyla 43. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 200 karşılaşmada rakip fileleri 261 kez havalandırırken, kalesinde ise 284 gol gördü.

Avrupa kupalarında 100. iç saha maçına çıkan Beşiktaş, sahadan beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki 100 iç saha müsabakasında 52 galibiyet, 24'er beraberlik ve yenilgi aldı.

Evindeki maçlarda rakip fileleri 150 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 99 gol gördü.

- Vodafone Park'ta 14. penaltı

Beşiktaş, Vodafone Park'ta 14. kez penaltı kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonunda hizmete giren bu statta sık sık penaltı kullanma fırsatı yakaladı. Süper Lig'de 11 kez bu fırsatı yakalayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez penaltı kullandı.

Avrupa'da geçen sezon Napoli ve Benfica maçlarında penaltıdan gol bulan siyah-beyazlı ekip, Monaco karşılaşmasında da bu avantajı iyi kullandı.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde evinde penaltı kazandığı 3 maçı da beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, bu organizasyonda evinde kazandığı penaltılarda Napoli ile 1-1, Benfica ile 3-3 ve Monaco ile yine 1-1 berabere kaldı.

- İç sahada yenilmezlik sürüyor

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da son dönemde iç sahada yakaladığı yenilmezliği Monaco karşısında da sürdürdü.

Beşiktaş, son 5 sezonda Avrupa kupalarında rakiplerini 19 kez konuk ederken, söz konusu müsabakalarda şu ana dek sadece bir yenilgi aldı. Beşiktaş, bu mağlubiyeti de 2014-2015 sezonunda, Slaven Bilic yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge'e 3-1 yenilerek yaşadı.

Siyah-beyazlılar, bu periyottaki iç saha maçlarında rakiplerine 10 kez üstünlük sağlarken, 8 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Evindeki son 19 maçta 31 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 17 gol gördü.

- Cenk Tosun, rekor kırdı

Siyah-beyazlı ekibin 54. dakikada penaltıdan golünü atan Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı.

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Oktay Derelioğlu ile dörder golle Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda takımın en golcü oyuncusu unvanını paylaşan Cenk, Monaco karşısında topu filelerle buluşturarak 5 gole ulaştı ve bu alandaki rekoru ele geçirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon sadece Benfica'ya gol atan Cenk, 2017-2018'de ise Porto karşılaşmasıyla fileleri havalandırmaya başladı. Leipzig mücadelesini boş geçen Cenk, Monaco ile oynanan iki karşılaşmada da 3 kez gol sevinci yaşadı.

Cenk Tosun, ayrıca siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 11 gole ulaşarak, aynı sayıdaki Ricardo Quaresma'yı yakaladı.

- Uzatmada golü yedi

İlk yarıda etkili bir oyun sergileyen Beşiktaş, uzatma dakikalarında rakibinin golüne engel olamadı.

Adriano Correia'nın hatalı pası sonrası gelişen atakta Monaco, 45+1. dakikada Marcos Lopes ile 1-0 öne geçti.

- Beşiktaş iki değişikliği sakatlıktan yaptı

Beşiktaş, ikinci yarıdaki iki değişikliği yaşanan sakatlıklar nedeniyle yaptı.

Siyah-beyazlı ekipte Dusko Tosic ve Tolgay Arslan, sakatlıkları nedeniyle oyuna devam edemedi.

Tosic, 69. dakikada yerini Gary Medel'e bırakırken, Matej Mitrovic ise Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Tosic'in yerine görev alan ve kısa süreliğine savunmanın göbeğinde oynayan Medel, Tolgay'ın çıkması sonrası orta sahaya geçti. Kalan dakikalarda stoperde Mitrovic, görev aldı.

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson da oyuncu değişikliği işaretinde bulununca, 83. dakikada Anderson Talisca, son bölümde görev aldı.

- Monaco'da da zorunlu değişiklik

Monaco, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlık nedeniyle zorunlu bir değişikliğe gitti.

Sakatlık sorunu yaşayan Thomas Lemar, 26. dakikada yerini Stevan Jovetic'e bıraktı.

Grubun 2. maçında Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Leipzig'i konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında da Timo Werner, yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.