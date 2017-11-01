UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçında G Grubu'nda turnuvadaki tek temsilcimiz Beşiktaş, Vodafone Park'ta Monaco ile 1-1 berabere kaldı ve gruptaki ilk puan kaybını yaşadı. Şenol Güneş'in öğrencileri maçı kazanması halinde diğer maçlara bakmaksızın gruptan çıkmayı garantileyecekti. Siyah-Beyazlı taraftarların en çok merak ettiği soru, Beşiktaş gruptan çıktı mı?
İlk maçında Porto deplasmanında harika bir futbol ortaya koyan ve 3-1'lik galibiyet elde eden Beşiktaş, ikinci maçında RB Leipzig'i 2-0 yenerek grupta liderlik koltuğuna yerleşti. Kara Kartal, üçüncü maçında Monaco'yu deplasmanda 2-1 yenerek 3'te 3 yaptı ve ilk defa bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk defa gruplara üç galibiyetle başladı. Siyah-Beyazlı ekip dördüncü hafta karşılaşmasında ise Monaco ile 1-1 berabere kaldı ve Porto-RB Leipzig maçının skorunu beklemeye başladı.
RB Leipzig kazanırsa tur gelecek!
Beşiktaş, dördüncü maçında Vodafone Park'ta Monaco ile 1-1 berabere kaldı. Şenol Güneş'in ekibi bu maçı kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecekti. Siyah beyazlı ekip İstanbul'da Monaco'yu yenemediği için, Portekiz'deki Porto - RB Leipzig maçında Leipzig'in kazanmasını bekleyecek.
Beşiktaş, Monaco ile berabere kaldı ve 10 puana ulaştı.. Bu sonuç sonrası siyah-beyazlı ekip, Leipzig'in Porto'yu yenmesi halinde yine bitime 2 maç kala 2. tura adını yazdıracak.
G Grubu puan durumu
1- Beşiktaş 10
2- RB Leipzig 4
3- Porto 3
4- Monaco 2
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:05
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Yönetim'den Tudor'a güven oyu
Toplam 14
Yorum
öğretici yönetimden böyle açıklamalar gelmeye başlarsa korksun esas teknik adamlar bu ülkede ! demek ki çanlar tudor için çalmaya başladı nihayet !
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
BEŞİKTAŞ maç sonu görüşelim gomishhh :) şaka şaka adam fransız gayet normal...
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
bjk smokie :) belki monoca lu değil ama adam ülke takımını destekliyo ? abartı olan ney ? :) :) :) :)
Beşiktaş gruptan çıktı mı? Beşiktaş puan durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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