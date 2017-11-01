 Beşiktaş gruptan çıktı mı? Beşiktaş puan durumu – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    gruptan çıktı mı? puan durumu

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> gruptan çıktı mı? <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> puan durumu

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçında G Grubu'nda turnuvadaki tek temsilcimiz , Vodafone Park'ta Monaco ile 1-1 berabere kaldı ve gruptaki ilk puan kaybını yaşadı. Şenol Güneş'in öğrencileri maçı kazanması halinde diğer maçlara bakmaksızın gruptan çıkmayı garantileyecekti. Siyah-Beyazlı taraftarların en çok merak ettiği soru,

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda yer alan , son 16 turuna kalmak için grubunu ilk iki sırada bitirmek zorunda.

    İlk maçında Porto deplasmanında harika bir futbol ortaya koyan ve 3-1'lik galibiyet elde eden , ikinci maçında RB Leipzig'i 2-0 yenerek grupta liderlik koltuğuna yerleşti. Kara Kartal, üçüncü maçında Monaco'yu deplasmanda 2-1 yenerek 3'te 3 yaptı ve ilk defa bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk defa gruplara üç galibiyetle başladı. Siyah-Beyazlı ekip dördüncü hafta karşılaşmasında ise Monaco ile 1-1 berabere kaldı ve Porto-RB Leipzig maçının skorunu beklemeye başladı.

    RB Leipzig kazanırsa tur gelecek!

    , dördüncü maçında Vodafone Park'ta Monaco ile 1-1 berabere kaldı. Şenol Güneş'in ekibi bu maçı kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecekti. Siyah beyazlı ekip İstanbul'da Monaco'yu yenemediği için, Portekiz'deki Porto - RB Leipzig maçında Leipzig'in kazanmasını bekleyecek.

    Beşiktaş, Monaco ile berabere kaldı ve 10 puana ulaştı.. Bu sonuç sonrası siyah-beyazlı ekip, Leipzig'in Porto'yu yenmesi halinde yine bitime 2 maç kala 2. tura adını yazdıracak.

    G Grubu puan durumu

    1- Beşiktaş 10
    2- RB Leipzig 4
    3- Porto 3
    4- Monaco 2

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    gruptan çıktı mı? puan durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.