UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda yer alan Beşiktaş , son 16 turuna kalmak için grubunu ilk iki sırada bitirmek zorunda.İlk maçında Porto deplasmanında harika bir futbol ortaya koyan ve 3-1'lik galibiyet elde eden Beşiktaş , ikinci maçında RB Leipzig'i 2-0 yenerek grupta liderlik koltuğuna yerleşti. Kara Kartal, üçüncü maçında Monaco'yu deplasmanda 2-1 yenerek 3'te 3 yaptı ve ilk defa bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk defa gruplara üç galibiyetle başladı. Siyah-Beyazlı ekip dördüncü hafta karşılaşmasında ise Monaco ile 1-1 berabere kaldı ve Porto-RB Leipzig maçının skorunu beklemeye başladı.

RB Leipzig kazanırsa tur gelecek!

Beşiktaş, dördüncü maçında Vodafone Park'ta Monaco ile 1-1 berabere kaldı. Şenol Güneş'in ekibi bu maçı kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecekti. Siyah beyazlı ekip İstanbul'da Monaco'yu yenemediği için, Portekiz'deki Porto - RB Leipzig maçında Leipzig'in kazanmasını bekleyecek.



Beşiktaş, Monaco ile berabere kaldı ve 10 puana ulaştı.. Bu sonuç sonrası siyah-beyazlı ekip, Leipzig'in Porto'yu yenmesi halinde yine bitime 2 maç kala 2. tura adını yazdıracak.



G Grubu puan durumu



1- Beşiktaş 10

2- RB Leipzig 4

3- Porto 3

4- Monaco 2