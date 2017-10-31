Monaco yıldızlarını İstanbul'a getirmedi!
Temsilcimiz Beşiktaş'ın yarın karşılaşacağı Monaco'nun kadrosu açıklandı. Fransız temsilcisi İstanbul'a 3 yıldızından yoksun geliyor...
Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde temsilcimizi Beşiktaş, yarın akşam Vodafone Park'ta Monaco'yu konuk edecek. Bugün İstanbul'a gelecek olan Fransız temsilci kadrosunu açıkladı. Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim, sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Kongolo ile Sidibe'yi İstanbul'a getirmeme kararı aldı.
İşte Monaco'nun kadrosu;
Kale: Subasic, Benaglio, Sy
Savunma: Glik, Jemerson, Jorge, Raggi, Toure
Orta Saha: Boschillia, Fabinho, Lemar, Moutinho, Doram, Rony Lopes, Tielemans
Forvet: Baldé, Carrillo, Diakhaby, Ghezzal, Jovetic
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:33
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"Talisca'yı, Vida gibi bedavaya alırız"
Toplam 12
Yorum
TCelcius talisca bu sene kampa geç geldi fizik olarak hazır değil ve şuana kadar top falan oynamıyor oyunda yok 1 kişi eksik oynuyoruz negredo oynas
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Kocaman fiyasko
Toplam 59
Yorum
adalet 09 Bir hoca düşünün kendi sahanda 3-1 galipsin puan farkı düşecek 70 den sonra orta sahayı boşaltıyorsun bu ne korkaklıktır
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Muslera'nın kaderi polisin elinde
Toplam 14
Yorum
kartal Eğer adaletten ve eşitlikten bahsediliyorsa Bjk li Canere verilen 6 maç ceza hem Gs.lı musleraya hemde Fb. Valbuenaya verilmelidir.
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