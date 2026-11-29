Süper Lig'de Çaykur Rizespor, gol düellosu şeklinde geçen maçta, sahasında Kasımpaşa'yı, 90+1'de Borrelli'nin golüyle 3-2 yendi. 4 maçtır namağlup olan ve 3'te 3 yapan Atmacalar, gelecek hafta lider Galatasaray'a konuk olacak. Son 4 haftada topladıkları 10 puanın önemli olduğunu vurgulayan teknik direktör Recep Uçar, Galatasaray deplasmanının zorluğuna dikkat çekerek, sarı-kırmızılılar karşısında kendi oyunlarını sahaya yansıtmak istediklerini söyledi. Recep Uçar, "Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Gemlik ile karşılaşacağız. Oradan İstanbul'a gideceğiz. Cuma günü Galatasaray deplasmanı var. Son yılların en başarılı, en iyi takımı. Zor bir maç olacak ama biz kendi oyunumuzu oynayacağız" diye umut dağıttı.