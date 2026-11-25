Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Amed galibiyetiyle morali tavan yapan Çaykur Rizespor, Cuma günü evinde ligin formda ekiplerinden Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Kasımpaşa maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdüren Atmacalar'da teknik direktör Recep Uçar, umut dağıttı. Tecrübeli teknik adam, rakipleri Kasımpaşa'nın Süper Lig'in iyi futbol oynayan, çıkışta olan bir takım olduğunu, dolayısıyla kendilerini zor bir karşılaşmanın beklediğini belirtirken, "Yakaladığımız bu çıkışı sürdürüp üst sıralar hedefimiz doğrultusunda bu maçı da mutlaka kazanıp taraftarlarımızı sevindirmeye devam etmeliyiz" diye konuştu.