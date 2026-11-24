Ligde oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak çıkışa geçen Rizespor'da moraller yerinde. Geride kalan 12 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan yeşil-mavililer, topladığı 17 puanla 10. sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisi, sahasında ağırlayacağı Kasımpaşa karşısından da 3 puanla ayrılarak yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor.