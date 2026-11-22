TRENDYOL Süper Lig'in 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Diyarbakır Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı. Milli aranın ardından oynanan mücadelede konuk ekip Çaykur Rizespor, 19. dakikada Ali Sowe'un golüyle öne geçti. İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan Rize temsilcisi, 54. dakikada yine Ali Sowe'un kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

AMED İLK KEZ MAĞLUP

Bu sonuçla Amed Sportif Faaliyetler, üst üste ikinci, ligdeki toplamda üçüncü mağlubiyetini yaşadı. Diyarbakır temsilcisi, bu sezon sahasında ilk kez kaybetti. Çaykur Rizespor ise üst üste ikinci, ligdeki toplamda beşinci galibiyetini elde etti ve çıkışını sürdürdü. Ligin 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

'SAVUNMAMIZ İYİ DİRENDİ'

Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar "Milli aradan sonra son iki maçta 4 puan almış bir takım olarak çıkışımızı devam ettirmek istedik. Kazanma paraolasyıla geldiğimiz bir maçtı. Savunmamız iyi direndi" dedi.