Çaykur Rizespor'un Erzurumspor'u 2-1 yendiği maçta attığı 2 golle galibiyete damga vuran Ali Sowe, yarın deplasmandaki Amed maçı için de iddialı konuştu.
Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 06:50
Çaykur Rizespor'un Erzurumspor'u 2-1 yendiği maçta attığı 2 golle galibiyete damga vuran Ali Sowe, yarın deplasmandaki Amed maçı için de iddialı konuştu. 32 yaşındaki Gambiyalı santrfor, "Her zaman takımıma yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Erzurumspor galibiyeti, uzun süredir beklediğimiz bir galibiyetti. Hem gollerim hem de takımımızın kazanması beni çok mutlu etti. Amed karşısında da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.