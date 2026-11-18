Trendyol Süper Lig'de Amed deplasmanına çıkacak olan Çaykur Rizespor'da 26 yaşındaki sağ bek Mithat Pala, Diyarbakır ekibine gözdağı verdi.
Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'de Amed deplasmanına çıkacak olan Çaykur Rizespor'da 26 yaşındaki sağ bek Mithat Pala, Diyarbakır ekibine gözdağı verdi. Pala, "Rakibimiz iç sahada tüm maçlarını kazanmış. Bizim de deplasman galibiyetlerimiz var, deplasmanda çok iyiyiz. İyi hazırlandık. Oradan 3 puan alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.