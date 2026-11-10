Rizespor’da hasret bitti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup eden Çaykur Rizespor, bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini elde etti.
Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup eden Çaykur Rizespor, bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini elde etti. Ligde iç saha ve deplasman performanslarıyla farklı bir grafik sergileyen yeşil-mavili ekip, Erzurumspor FK karşılaşmasına kadar topladığı 11 puanın tamamını deplasman maçlarında kazanmıştı. Ligde geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Karadeniz temsilcisi, maç başına 1,27 puan ortalaması yakaladı.