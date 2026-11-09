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Rizespor nihayet

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabakanın 31'inci dakikasında gol perdesini Ali Sowe açtı: 1-0. 6 dakika sonra Diabate'nin golü ile konuk takım skoru dengeledi: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 06:50
Rizespor nihayet

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabakanın 31'inci dakikasında gol perdesini Ali Sowe açtı: 1-0. 6 dakika sonra Diabate'nin golü ile konuk takım skoru dengeledi: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi.

MEBUDE'DEN ASİST

66'da bir kez daha sahne alan Ali Sowe, Mebude'nin asistinde topu ağlarla buluşturup Karadeniz temsilcisine 2-1'lik galibiyeti getirdi. Bu sonuçla 5 maç aradan sonra kazanan yeşil-mavililer, puanını 14'e yükseltti.

Mavi-beyazlı takım ise 14 puanda kaldı.

ALI SOWE'DAN 4'ÜNCÜ GOL

Çaykur Rizespor'un forveti Ali Sowe, uzun süren suskunluğuna Erzurumspor FK karşılaşmasında son verdi. Duble yaparak takımını sırtlayan 32 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de bu sezon gol sayısını 4'e yükseltti.

Gambiyalı golcü, Gaziantep FK ve Eyüpspor maçlarında da ağları havalandırmıştı.

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