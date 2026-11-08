Çaykur Rizespor - Erzurumspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Çaykur Rizespor, sahasında Erzurumspor FK ile kozlarını paylaşacak. Karadeniz temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak ligdeki kötü gidişatına son vermeyi hedeflerken Erzurumspor FK ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. "Çaykur Rizespor - Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündemdeki yerini aldı.

ÇAYKUR RİZESPOR - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK arasındaki Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Rize'deki Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak mücadele saat 13.30'da başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK karşılaşması beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

📣 MAÇ GÜNÜ! Çaykur Rizespor 🆚 Erzurumspor FK #BirArmaÇağırırSeni 💚💙 #ÇRSvERZ https://t.co/wTgJ98dYh5 — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) November 7, 2026

ÇAYKUR RİZESPOR'DA HEDEF İÇ SAHADAKİ İLK GALİBİYET

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Yeşil-mavili ekip, ligde 13. sırada bulunuyor.

Karadeniz temsilcisinin bu sezon iç sahadaki performansı ise dikkat çekiyor. Rizespor, Çaykur Didi Stadı'nda oynadığı dört lig maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Samsunspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısında sahasında istediği sonuçları alamayan Rize ekibi, Erzurumspor FK karşısında bu seriyi bitirmek istiyor.

ERZURUMSPOR FK DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Erzurumspor FK, ligde oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 14 puana ulaştı. Mavi-beyazlı ekip, bu sonuçlarla 11. sırada yer alıyor.

Erzurumspor FK, geçen hafta sahasında Çorum FK'ya 3-1 mağlup oldu. Deplasmanda oynayacağı Rizespor karşılaşmasıyla yeniden çıkış yakalamayı amaçlayan konuk ekip, zorlu mücadeleden puanla ayrılmak istiyor.

RİZESPOR İLE ERZURUMSPOR 5. KEZ KARŞILAŞACAK

Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK, ligde beşinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan dört lig maçında dengeli bir tablo ortaya çıktı.

Geride kalan karşılaşmaların birini Çaykur Rizespor, birini Erzurumspor FK kazandı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki ekip, bu kez Rize'de oynanacak karşılaşmada rekabette üstünlük kurmak için sahaya çıkacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - ERZURUMSPOR MAÇI CANLI SKOR EKRANI İÇİN TIKLA!