Kocaeli çıkış maçı

Trendyol Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan ve 3'te sıfır çeken Çaykur Rizespor, son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Trabzonspor'a 4-3 yenilerek taraftarını üzdü. Yarın Kocaeli'ye konuk olacak Atmacalar'da kaptan Taylan Antalyalı, bu maçı çıkış maçı gördüklerini söyledi. 31 yaşındaki maestro, "Hedeflerimiz var. Bu doğrultuda da çok önemli bir maça gidiyoruz. Rakibimize de saygı duyuyoruz ama sahada gerekli mücadeleyi, oyunu gösterip artık sonuç almak istiyoruz" dedi.

Taylan Antalyalı, Kocelispor maçında 3 puan sözü verdi.