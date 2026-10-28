Ekrem Dağ: Bizimle uğraşıyordu

Çaykur Rizespor'da Recep Uçar'ın Trabzonspor maçında kırmızı görmesine neden olan olayla ilgili yardımcısı Ekrem Dağ iddialarda bulundu.
Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 06:50
Çaykur Rizespor'da Recep Uçar'ın Trabzonspor maçında kırmızı görmesine neden olan olayla ilgili yardımcısı Ekrem Dağ iddialarda bulundu. Dağ, "Golde itiraz ettik, 'El var' diye. 'Nasıl vermezsin?' derken hocayı attılar. Hedeflemişti onu. Soyunma odasına girmeden önce zaten hocayı, bizi uyardı. Bizle uğraşıyordu" dedi.