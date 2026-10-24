Rize derbiye hazır

Evinde Trabzonspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor, Karadeniz derbisine dikkat çeken istatistiklerle çıkacak. Bu sezon taraftarı önünde oynadığı 3 lig maçını da kaybeden yeşil-mavililer, yarın sahasında kötü gidişatı durdurmak istiyor. Recep Uçar yönetimindeki Atmacalar, savunmada da hata yapmadan sonuca gitmeyi planlıyor.
Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Evinde Trabzonspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor, Karadeniz derbisine dikkat çeken istatistiklerle çıkacak. Bu sezon taraftarı önünde oynadığı 3 lig maçını da kaybeden yeşil-mavililer, yarın sahasında kötü gidişatı durdurmak istiyor. Recep Uçar yönetimindeki Atmacalar, savunmada da hata yapmadan sonuca gitmeyi planlıyor.