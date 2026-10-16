Sakatlık şoku!

Çorum'a konuk olacak Çaykur Rizespor'da sakatların çokluğu teknik heyeti endişelendiriyor. Atmcalar'da sakatlığı nedeniyle Mocsi, Alikulov, Ahmed Kutucu ve Can Bozdoğan oynamayacak. Deplasmanda namağlup Atmacalar, eksiklere rağmen dış sahadaki müthiş performansına güveniyor.
Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Çorum'a konuk olacak Çaykur Rizespor'da sakatların çokluğu teknik heyeti endişelendiriyor. Atmcalar'da sakatlığı nedeniyle Mocsi, Alikulov, Ahmed Kutucu ve Can Bozdoğan oynamayacak. Deplasmanda namağlup Atmacalar, eksiklere rağmen dış sahadaki müthiş performansına güveniyor.