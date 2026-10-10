“Fenerbahçe’yi yeneceğiz”

Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki sol açığı Emrecan Bulut, Fenerbahçe maçı için umut dağıttı. 6 maçta 2 gol atan başarılı hücumcu, "Evimizde başarı yakalayamadık ama bunu düzeltip inşallah daha güzel bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. Kazanmak için her şeyi yaptık, yapacak olan da bir takımımız. Fenerbahçe'yi de yenmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Bu maçı kazanırsak bizim için de çok iyi olur. Taraftarımızı mutlu ederiz" ifadelerini kullandı.