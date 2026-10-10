Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçı sonrası Recep Uçar: Üzgünüm!

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından ev sahibi takımın teknik direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

İŞTE RECEP UÇAR'IN O SÖZLERİ:

Üzgünüm, Karşılığını alamadığımız bir performans ve oyun. Bir Şampiyonlar Ligi takımına karşı oynamamız gerektiği gibi oynadık. Pozisyonlar ürettik. Çok ciddi bir pozisyon da vermedik ilk yarıda. Şanssız bir gol yedik. Fofana'nın ilk yarıda elleriyle dokunmadığı bir ilk yarıydı. Bütün planlarımızın çalıştığı, opsiyonlarımızın işlediği bir oyun. Fakat oyun olarak değil, skor olarak kaybettik. 85'e kadar daha üretken takım olan da bizdik. Ariss ile net kaçırdığımız bir pozisyon var.

Ağır cezalandırıldığımız bir oyun. 83'ten sonra da farklı bir hikaye oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kurguladığımız oyunu oynamaya çalıştılar 83'e kadar. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Ama üzgünüm. İç sahada oyun olarak kaybetmediğimiz ama skor olarak kaybettiğimiz bir oyun. Ama devam, bu şekilde oynadığımız sürece kazanacağımızı düşünüyorum.