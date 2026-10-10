CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Rizespor Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçı sonrası Recep Uçar: Üzgünüm!

Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçı sonrası Recep Uçar: Üzgünüm!

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından ev sahibi takımın teknik direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 21:31
Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçı sonrası Recep Uçar: Üzgünüm!

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından ev sahibi takımın teknik direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

İŞTE RECEP UÇAR'IN O SÖZLERİ:

Üzgünüm, Karşılığını alamadığımız bir performans ve oyun. Bir Şampiyonlar Ligi takımına karşı oynamamız gerektiği gibi oynadık. Pozisyonlar ürettik. Çok ciddi bir pozisyon da vermedik ilk yarıda. Şanssız bir gol yedik. Fofana'nın ilk yarıda elleriyle dokunmadığı bir ilk yarıydı. Bütün planlarımızın çalıştığı, opsiyonlarımızın işlediği bir oyun. Fakat oyun olarak değil, skor olarak kaybettik. 85'e kadar daha üretken takım olan da bizdik. Ariss ile net kaçırdığımız bir pozisyon var.

Ağır cezalandırıldığımız bir oyun. 83'ten sonra da farklı bir hikaye oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kurguladığımız oyunu oynamaya çalıştılar 83'e kadar. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Ama üzgünüm. İç sahada oyun olarak kaybetmediğimiz ama skor olarak kaybettiğimiz bir oyun. Ama devam, bu şekilde oynadığımız sürece kazanacağımızı düşünüyorum.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu ortaya çıktı
''Sadeliğin püf noktaları''
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
Cemil Tugay AK Parti’ye geçiş kararının perde arkasını anlattı! CHP’ye “Yanımda durmadılar” çıkışı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan F.Bahçeli yıldıza flaş sözler!
Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce faul var mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toprak Razgatlıoğlu'nun şanssızlığı sürdü! Mekanik sorunlar... Toprak Razgatlıoğlu'nun şanssızlığı sürdü! Mekanik sorunlar... 11:50
Racing Santander - Valencia maçı bilgileri Racing Santander - Valencia maçı bilgileri 11:26
Real Sociedad - Deportivo maçı bilgileri Real Sociedad - Deportivo maçı bilgileri 10:34
Real Betis - Osasuna maçı bilgileri Real Betis - Osasuna maçı bilgileri 10:44
G.Saray-Barcelona maçının hakemi açıklandı! G.Saray-Barcelona maçının hakemi açıklandı! 11:23
Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce faul var mı? Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce faul var mı? 11:26
Daha Eski
Hull City - Everton maçı bilgileri Hull City - Everton maçı bilgileri 09:26
Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a eleştiri Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a eleştiri 09:28
Ahmet Çakar'dan F.Bahçeli yıldıza flaş sözler! Ahmet Çakar'dan F.Bahçeli yıldıza flaş sözler! 09:34
F.Bahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu ortaya çıktı F.Bahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu ortaya çıktı 09:35
Liverpool - Manchester City maçı bilgileri Liverpool - Manchester City maçı bilgileri 09:36
Elche CF-Celta de Vigo maçı bilgileri Elche CF-Celta de Vigo maçı bilgileri 09:49